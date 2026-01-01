Ще 5 випадків кліщового енцефаліту виявили на Волині





Про це Світлана Супрунюк.



З її слів, чотири нові випадки хвороби виявили у жителів Ковельського району та ще один у далекобійника, який був транзитом на Волині та звернувся до медичного закладу.



Як раніше повідомляли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, торік в області було зареєстровано три випадки кліщового вірусного енцефаліту.



Де і коли можна натрапити на кліща



Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав'яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20–60 см. На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.



Найефективнішим методом специфічної профілактики є вакцинація від кліщового енцефаліту. Щеплення рекомендовані людям, які проживають або тривалий час перебувають на ензоотичних територіях, а також працівникам лісового господарства, військовослужбовцям й іншим групам професійного ризику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 1 вересня в області зареєстрували 20 лабораторно підтверджених випадків кліщового вірусного енцефаліту. За останні два тижні серпня кількість виявлених випадків хвороби збільшилась ще на 5.Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Волинського обласного центру контролю та профілактики хворобЗ її слів, чотири нові випадки хвороби виявили у жителів Ковельського району та ще один у далекобійника, який був транзитом на Волині та звернувся до медичного закладу.Як раніше повідомляли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, торік в області було зареєстровано три випадки кліщового вірусного енцефаліту.Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав'яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20–60 см. На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.Найефективнішим методом специфічної профілактики є вакцинація від кліщового енцефаліту. Щеплення рекомендовані людям, які проживають або тривалий час перебувають на ензоотичних територіях, а також працівникам лісового господарства, військовослужбовцям й іншим групам професійного ризику.

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