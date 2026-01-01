У Києві уламки російського дрона впали на проїжджу частину дороги
Сьогодні, 18:15
У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину дороги.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Наразі відомо про двох постраждалих.
Також пошкоджені дві автівки.
У КМВА також повідомили, що поранень зазнала 12-річна дитина.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Наразі відомо про двох постраждалих.
Також пошкоджені дві автівки.
У КМВА також повідомили, що поранень зазнала 12-річна дитина.
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