У Києві уламки російського дрона впали на проїжджу частину дороги

У Києві уламки російського дрона впали на проїжджу частину дороги
У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину дороги.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Також пошкоджені дві автівки.

У КМВА також повідомили, що поранень зазнала 12-річна дитина.

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Теги: Росія, війна
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