У Києві уламки російського дрона впали на проїжджу частину дороги





Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.



Наразі відомо про двох постраждалих.



Також пошкоджені дві автівки.



У КМВА також повідомили, що поранень зазнала 12-річна дитина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину дороги.Про це повідомив мер столиціНаразі відомо про двох постраждалих.Також пошкоджені дві автівки.У КМВА також повідомили, що поранень зазнала 12-річна дитина.

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