Біля Луцька горів житловий будинок





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Вишневій надійшло до служби 101 о 12:35, за викликом до місця події прибули три відділення вогнеборців з Луцька. На гасіння рятувальники подали водяні стволи, вогонь ліквідували о 13:18.



Постраждалих немає.



Над встановленням причини пожежі на місці події працює офіцер-рятувальник громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в селі Гаразджа Луцького району, що виникла сьогодні опівдні.Про це повідомили у ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Вишневій надійшло до служби 101 о 12:35, за викликом до місця події прибули три відділення вогнеборців з Луцька. На гасіння рятувальники подали водяні стволи, вогонь ліквідували о 13:18.Постраждалих немає.Над встановленням причини пожежі на місці події працює офіцер-рятувальник громади.

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