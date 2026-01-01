Біля Луцька горів житловий будинок
Сьогодні, 16:44
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в селі Гаразджа Луцького району, що виникла сьогодні опівдні.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Вишневій надійшло до служби 101 о 12:35, за викликом до місця події прибули три відділення вогнеборців з Луцька. На гасіння рятувальники подали водяні стволи, вогонь ліквідували о 13:18.
Постраждалих немає.
Над встановленням причини пожежі на місці події працює офіцер-рятувальник громади.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Вишневій надійшло до служби 101 о 12:35, за викликом до місця події прибули три відділення вогнеборців з Луцька. На гасіння рятувальники подали водяні стволи, вогонь ліквідували о 13:18.
Постраждалих немає.
Над встановленням причини пожежі на місці події працює офіцер-рятувальник громади.
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