Біля Луцька горів житловий будинок

Біля Луцька горів житловий будинок
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку в селі Гаразджа Луцького району, що виникла сьогодні опівдні.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Вишневій надійшло до служби 101 о 12:35, за викликом до місця події прибули три відділення вогнеборців з Луцька. На гасіння рятувальники подали водяні стволи, вогонь ліквідували о 13:18.

Постраждалих немає.

Над встановленням причини пожежі на місці події працює офіцер-рятувальник громади.
Біля Луцька горів житловий будинок
Біля Луцька горів житловий будинок
Біля Луцька горів житловий будинок
Біля Луцька горів житловий будинок
Біля Луцька горів житловий будинок
Біля Луцька горів житловий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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