Почаївській лаврі дали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ





Про це повідомив голова ДЕСС Віктор Єленський, передає



"Юристи релігійної організації «Почаївська Свято-Успенська лавра» звернулися з клопотанням про продовження терміну виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Така можливість передбачена Законом про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, у якому зазначено, що в разі обґрунтованого клопотання виконання припису може бути продовжено на 60 днів", - пояснив Єленський.



Він зазначив, що в приписі, який ДЕСС винесла Почаївській лаврі, є дві основні вимоги. Перша - вийти зі складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з РПЦ. Друга вимога - наміснику лаври митрополиту Володимиру Морозу - вийти зі складу Архієрейського собору Російської православної церкви.



"У клопотанні про продовження терміну виконання припису йдеться про те, що намісник Почаївської лаври не має права сам ухвалювати рішення про вихід зі складу митрополії. Для цього необхідне скликання духовного собору Почаївської лаври згідно із статутом релігійної організації, а це, відповідно, вимагає більше часу. У другому пункті обґрунтування продовження терміну виконання припису йдеться про те, що матеріали, які отримала релігійна організація як підтвердження того, що вона є частиною РПЦ, російською мовою, тому потрібно забезпечити їх переклад. Йдеться, зокрема, про скріншоти з офіційного сайту РПЦ, де вказано, що митрополит Володимир Мороз є членом Архієрейського собору РПЦ", - зазначив Єленський.



У відповідь на клопотання ДЕСС надала Почаївській лаврі додаткові 60 днів для того, щоб виконати припис.



"Через 60 днів ми чекаємо, що вони цей припис або виконають, або, якщо не виконають і духовний собор Почаївської лаври ухвалить інше рішення, тоді ця релігійна організація буде визнана афілійованою із забороненою в Україні РПЦ і невідкладно буде подано позов до суду про припинення цієї релігійної організації", - додав Єленський.



Контекст



22 липня ДЕСС оприлюднила висновок дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні.

27 липня ДЕСС направила монастирю Почаївської лаври припис про усунення зв’язків із забороненою в Україні РПЦ упродовж 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) у відповідь на клопотання Почаївської Свято-Успенської лаври продовжила на 60 днів термін виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.Про це повідомив голова ДЕСС, передає Укрінформ "Юристи релігійної організації «Почаївська Свято-Успенська лавра» звернулися з клопотанням про продовження терміну виконання припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Така можливість передбачена Законом про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, у якому зазначено, що в разі обґрунтованого клопотання виконання припису може бути продовжено на 60 днів", - пояснив Єленський.Він зазначив, що в приписі, який ДЕСС винесла Почаївській лаврі, є дві основні вимоги. Перша - вийти зі складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з РПЦ. Друга вимога - наміснику лаври митрополиту- вийти зі складу Архієрейського собору Російської православної церкви."У клопотанні про продовження терміну виконання припису йдеться про те, що намісник Почаївської лаври не має права сам ухвалювати рішення про вихід зі складу митрополії. Для цього необхідне скликання духовного собору Почаївської лаври згідно із статутом релігійної організації, а це, відповідно, вимагає більше часу. У другому пункті обґрунтування продовження терміну виконання припису йдеться про те, що матеріали, які отримала релігійна організація як підтвердження того, що вона є частиною РПЦ, російською мовою, тому потрібно забезпечити їх переклад. Йдеться, зокрема, про скріншоти з офіційного сайту РПЦ, де вказано, що митрополит Володимир Мороз є членом Архієрейського собору РПЦ", - зазначив Єленський.У відповідь на клопотання ДЕСС надала Почаївській лаврі додаткові 60 днів для того, щоб виконати припис."Через 60 днів ми чекаємо, що вони цей припис або виконають, або, якщо не виконають і духовний собор Почаївської лаври ухвалить інше рішення, тоді ця релігійна організація буде визнана афілійованою із забороненою в Україні РПЦ і невідкладно буде подано позов до суду про припинення цієї релігійної організації", - додав Єленський.22 липня ДЕСС оприлюднила висновок дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні.27 липня ДЕСС направила монастирю Почаївської лаври припис про усунення зв’язків із забороненою в Україні РПЦ упродовж 30 днів.

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