Тактична медицина, мінна безпека та дрони: у Луцьку провели військовий вишкіл. ФОТО





Захід відбувся у межах реалізації завдань, визначених Законом України «Про основи національного спротиву», за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Під час заходу учасники отримали базові практичні навички з тактичної медицини, мінної безпеки, поводження зі стрілецькою зброєю, а також ознайомилися з принципами керування безпілотними літальними апаратами.



Окрему частину програми присвятили історії становлення та бойовому шляху Сил спеціальних операцій ЗСУ, теорії спеціальних операцій та основам асиметричного протистояння.



Також учасникам розповіли про історичну спадкоємність української боротьби за незалежність — від Армії УНР та збройного підпілля ОУН до воїнів УПА та сучасних Сил спеціальних операцій України.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що



Організатори зазначають, що проведення таких заходів має сприяти формуванню підготовленого та мотивованого суспільства, готового до захисту України.



Долучитися до Руху опору можна через





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах Сімейного фестивалю повітряних зміїв провели військово-прикладний захід, спрямований на підготовку громадян до дій в умовах сучасної війни та формування готовності до участі в русі опору.Захід відбувся у межах реалізації завдань, визначених Законом України «Про основи національного спротиву», за участі та сприянняПід час заходу учасники отримали базові практичні навички з тактичної медицини, мінної безпеки, поводження зі стрілецькою зброєю, а також ознайомилися з принципами керування безпілотними літальними апаратами.Окрему частину програми присвятили історії становлення та бойовому шляху Сил спеціальних операцій ЗСУ, теорії спеціальних операцій та основам асиметричного протистояння.Також учасникам розповіли про історичну спадкоємність української боротьби за незалежність — від Армії УНР та збройного підпілля ОУН до воїнів УПА та сучасних Сил спеціальних операцій України.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у межах військово-патріотичного табору «Повстанець» на Волині провели інформаційно-просвітницький захід «Національний спротив та рух опору в системі всеохоплюючої оборони держави».Організатори зазначають, що проведення таких заходів має сприяти формуванню підготовленого та мотивованого суспільства, готового до захисту України.Долучитися до Руху опору можна через офіційний сайт організації

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