Підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Бродовського

Підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Бродовського
Ще одна гірка звістка прилинула у Камінь-Каширську громаду. Підтвердилась загибель воїна з села Грудки – Бродовського Віталія Івановича, 1973 р.н.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області 2 листопада 2024 року.

Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника.

Нехай Всемилостивий Господь огорне рідних і близьких, які перебувають у скорботі, своєю опікою та дарує сили й духовну міць.
Деталі прибуття скорботного кортежу повідомимо згодом.

Дякуємо Тобі, вірний Оборонцю за захист і самопожертву", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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