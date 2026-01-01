Підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Бродовського

Бродовського Віталія Івановича, 1973 р.н.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



"Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області 2 листопада 2024 року.



Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника.



Нехай Всемилостивий Господь огорне рідних і близьких, які перебувають у скорботі, своєю опікою та дарує сили й духовну міць.

Деталі прибуття скорботного кортежу повідомимо згодом.



Дякуємо Тобі, вірний Оборонцю за захист і самопожертву", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одна гірка звістка прилинула у Камінь-Каширську громаду. Підтвердилась загибель воїна з села Грудки –, 1973 р.н.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Захищаючи українську землю від російського агресора, оборонець поліг у бою на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області 2 листопада 2024 року.Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника.Нехай Всемилостивий Господь огорне рідних і близьких, які перебувають у скорботі, своєю опікою та дарує сили й духовну міць.Деталі прибуття скорботного кортежу повідомимо згодом.Дякуємо Тобі, вірний Оборонцю за захист і самопожертву", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію