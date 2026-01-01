Путін сказав, що «є шанс» на мирне врегулювання війни в Україні

володимир путін заявив, що вважає можливим мирне врегулювання війни в Україні, яку Росія сама розв’язала і веде вже 12-ий рік.



Про це він сказав, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму, який проходить у Владивостоці, повідомляє



«Домовитися між собою мають насамперед Росія та Україна. Решта країн готові підтримати й допомогти, зокрема США та Китай, — заявив Путін. - Чи є шанс (на мирне врегулювання – ред. )? Так, на мій погляд, є».



Раніше, говорячи про завершення війни, путін заявляв, що для цього Москва прагнутиме досягти поставлених цілей, зокрема повного захоплення українського Донбасу.



Путін також сказав, що у Росії зберігаються контакти з Україною, насамперед через спецслужби. Однак, за його словами, «складно судити, наскільки вони сприяють мирному врегулюванню, з огляду на останні заяви Києва».



Видання зазначає, що, як випливає з трансляції, він, імовірно, мав на увазі заяву Президента України Володимира Зеленського від 1 вересня про те, що «російське небо стає цілком небезпечним» через інтенсифікацію Києвом дронових атак на територію Росії.



Також очільник російського режиму торкнувся теми мобілізації у РФ, в якій, за його словами, зараз немає потреби.



«Наразі немає такого сценарію, який би вимагав мобілізації. Це інформаційна атака з боку супротивника напередодні виборів до Держдуми, спрямована на те, щоб вплинути на результат. Це просто спланована інформаційна операція», — заявив путін.



Уперше путін прокоментував повідомлення про те, що після виборів до Держдуми відбудеться нова хвиля мобілізації, у ніч проти середи після саміту ШОС у Бішкеку. Тоді він висловився коротше: «Це нісенітниця, це інформаційна атака на Росію».



Першу мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року. Імовірність другої хвилі не виключають влада України та західні ЗМІ.



Цього тижня під час переговорів у столиці Киргизстану Бішкеку прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав володимиру путіну, що війна в Україні має припинитися заради людства, і що Нью-Делі підтримуватиме усі мирні зусилля для припинення бойових дій.



Також минулого тижня директор ЦРУ прилетів до Москви з таємною місією на борту військового літака. Коментуючи цей неоголошений для союзників візит, президент Дональд Трамп заявив, що США «дуже наполегливо працюють» над припиненням війни в Україні, і що «з візиту Реткліффа до Москви може щось вийти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремлівський диктаторзаявив, що вважає можливим мирне врегулювання війни в Україні, яку Росія сама розв’язала і веде вже 12-ий рік.Про це він сказав, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму, який проходить у Владивостоці, повідомляє Укрінформ із посиланням на російську службу Бі-бі-сі.«Домовитися між собою мають насамперед Росія та Україна. Решта країн готові підтримати й допомогти, зокрема США та Китай, — заявив Путін. - Чи є шанс (на мирне врегулювання – ред. )? Так, на мій погляд, є».Раніше, говорячи про завершення війни, путін заявляв, що для цього Москва прагнутиме досягти поставлених цілей, зокрема повного захоплення українського Донбасу.Путін також сказав, що у Росії зберігаються контакти з Україною, насамперед через спецслужби. Однак, за його словами, «складно судити, наскільки вони сприяють мирному врегулюванню, з огляду на останні заяви Києва».Видання зазначає, що, як випливає з трансляції, він, імовірно, мав на увазі заяву Президента Українивід 1 вересня про те, що «російське небо стає цілком небезпечним» через інтенсифікацію Києвом дронових атак на територію Росії.Також очільник російського режиму торкнувся теми мобілізації у РФ, в якій, за його словами, зараз немає потреби.«Наразі немає такого сценарію, який би вимагав мобілізації. Це інформаційна атака з боку супротивника напередодні виборів до Держдуми, спрямована на те, щоб вплинути на результат. Це просто спланована інформаційна операція», — заявив путін.Уперше путін прокоментував повідомлення про те, що після виборів до Держдуми відбудеться нова хвиля мобілізації, у ніч проти середи після саміту ШОС у Бішкеку. Тоді він висловився коротше: «Це нісенітниця, це інформаційна атака на Росію».Першу мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року. Імовірність другої хвилі не виключають влада України та західні ЗМІ.Цього тижня під час переговорів у столиці Киргизстану Бішкеку прем’єр-міністр Індіїсказав володимиру путіну, що війна в Україні має припинитися заради людства, і що Нью-Делі підтримуватиме усі мирні зусилля для припинення бойових дій.Також минулого тижня директор ЦРУ прилетів до Москви з таємною місією на борту військового літака. Коментуючи цей неоголошений для союзників візит, президентзаявив, що США «дуже наполегливо працюють» над припиненням війни в Україні, і що «з візиту Реткліффа до Москви може щось вийти».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію