Путін сказав, що «є шанс» на мирне врегулювання війни в Україні
Сьогодні, 15:17
Кремлівський диктатор володимир путін заявив, що вважає можливим мирне врегулювання війни в Україні, яку Росія сама розв’язала і веде вже 12-ий рік.
Про це він сказав, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму, який проходить у Владивостоці, повідомляє Укрінформ із посиланням на російську службу Бі-бі-сі.
«Домовитися між собою мають насамперед Росія та Україна. Решта країн готові підтримати й допомогти, зокрема США та Китай, — заявив Путін. - Чи є шанс (на мирне врегулювання – ред. )? Так, на мій погляд, є».
Раніше, говорячи про завершення війни, путін заявляв, що для цього Москва прагнутиме досягти поставлених цілей, зокрема повного захоплення українського Донбасу.
Путін також сказав, що у Росії зберігаються контакти з Україною, насамперед через спецслужби. Однак, за його словами, «складно судити, наскільки вони сприяють мирному врегулюванню, з огляду на останні заяви Києва».
Видання зазначає, що, як випливає з трансляції, він, імовірно, мав на увазі заяву Президента України Володимира Зеленського від 1 вересня про те, що «російське небо стає цілком небезпечним» через інтенсифікацію Києвом дронових атак на територію Росії.
Також очільник російського режиму торкнувся теми мобілізації у РФ, в якій, за його словами, зараз немає потреби.
«Наразі немає такого сценарію, який би вимагав мобілізації. Це інформаційна атака з боку супротивника напередодні виборів до Держдуми, спрямована на те, щоб вплинути на результат. Це просто спланована інформаційна операція», — заявив путін.
Уперше путін прокоментував повідомлення про те, що після виборів до Держдуми відбудеться нова хвиля мобілізації, у ніч проти середи після саміту ШОС у Бішкеку. Тоді він висловився коротше: «Це нісенітниця, це інформаційна атака на Росію».
Першу мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року. Імовірність другої хвилі не виключають влада України та західні ЗМІ.
Цього тижня під час переговорів у столиці Киргизстану Бішкеку прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав володимиру путіну, що війна в Україні має припинитися заради людства, і що Нью-Делі підтримуватиме усі мирні зусилля для припинення бойових дій.
Також минулого тижня директор ЦРУ прилетів до Москви з таємною місією на борту військового літака. Коментуючи цей неоголошений для союзників візит, президент Дональд Трамп заявив, що США «дуже наполегливо працюють» над припиненням війни в Україні, і що «з візиту Реткліффа до Москви може щось вийти».
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Про це він сказав, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму, який проходить у Владивостоці, повідомляє Укрінформ із посиланням на російську службу Бі-бі-сі.
«Домовитися між собою мають насамперед Росія та Україна. Решта країн готові підтримати й допомогти, зокрема США та Китай, — заявив Путін. - Чи є шанс (на мирне врегулювання – ред. )? Так, на мій погляд, є».
Раніше, говорячи про завершення війни, путін заявляв, що для цього Москва прагнутиме досягти поставлених цілей, зокрема повного захоплення українського Донбасу.
Путін також сказав, що у Росії зберігаються контакти з Україною, насамперед через спецслужби. Однак, за його словами, «складно судити, наскільки вони сприяють мирному врегулюванню, з огляду на останні заяви Києва».
Видання зазначає, що, як випливає з трансляції, він, імовірно, мав на увазі заяву Президента України Володимира Зеленського від 1 вересня про те, що «російське небо стає цілком небезпечним» через інтенсифікацію Києвом дронових атак на територію Росії.
Також очільник російського режиму торкнувся теми мобілізації у РФ, в якій, за його словами, зараз немає потреби.
«Наразі немає такого сценарію, який би вимагав мобілізації. Це інформаційна атака з боку супротивника напередодні виборів до Держдуми, спрямована на те, щоб вплинути на результат. Це просто спланована інформаційна операція», — заявив путін.
Уперше путін прокоментував повідомлення про те, що після виборів до Держдуми відбудеться нова хвиля мобілізації, у ніч проти середи після саміту ШОС у Бішкеку. Тоді він висловився коротше: «Це нісенітниця, це інформаційна атака на Росію».
Першу мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року. Імовірність другої хвилі не виключають влада України та західні ЗМІ.
Цього тижня під час переговорів у столиці Киргизстану Бішкеку прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав володимиру путіну, що війна в Україні має припинитися заради людства, і що Нью-Делі підтримуватиме усі мирні зусилля для припинення бойових дій.
Також минулого тижня директор ЦРУ прилетів до Москви з таємною місією на борту військового літака. Коментуючи цей неоголошений для союзників візит, президент Дональд Трамп заявив, що США «дуже наполегливо працюють» над припиненням війни в Україні, і що «з візиту Реткліффа до Москви може щось вийти».
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