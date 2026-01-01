На Волині учасникам табору «Повстанець» розповіли про рух опору
Сьогодні, 09:52
У межах військово-патріотичного табору «Повстанець» на Волині провели інформаційно-просвітницький захід «Національний спротив та рух опору в системі всеохоплюючої оборони держави».
Захід організували за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ та КЗ «Волинський центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства».
Як зазначають організатори, метою заходу було формування оборонної свідомості, підвищення рівня національно-патріотичної свідомості та підготовка громадян до дій в умовах сучасних загроз.
Учасникам розповіли про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗС України, а також ознайомили з основами теорії спеціальних операцій і принципами асиметричного протистояння.
Окремо говорили про історичну тяглість української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору України.
За словами організаторів, ці історичні приклади мають демонструвати збереження української державницької традиції навіть в умовах окупації та еміграції.
Під час заходу також наголосили на ролі Сил спеціальних операцій у розвитку сучасної системи національного спротиву та підготовці громадян до участі в захисті держави.
Станьте частиною Великого Племені Вовкулак — долучайтеся до Руху опору: https://opir.org.ua/
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Захід організували за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ та КЗ «Волинський центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства».
Як зазначають організатори, метою заходу було формування оборонної свідомості, підвищення рівня національно-патріотичної свідомості та підготовка громадян до дій в умовах сучасних загроз.
Учасникам розповіли про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗС України, а також ознайомили з основами теорії спеціальних операцій і принципами асиметричного протистояння.
Окремо говорили про історичну тяглість української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору України.
За словами організаторів, ці історичні приклади мають демонструвати збереження української державницької традиції навіть в умовах окупації та еміграції.
Під час заходу також наголосили на ролі Сил спеціальних операцій у розвитку сучасної системи національного спротиву та підготовці громадян до участі в захисті держави.
Станьте частиною Великого Племені Вовкулак — долучайтеся до Руху опору: https://opir.org.ua/
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