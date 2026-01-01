На Волині учасникам табору «Повстанець» розповіли про рух опору

У межах військово-патріотичного табору «Повстанець» на Волині провели інформаційно-просвітницький захід «Національний спротив та рух опору в системі всеохоплюючої оборони держави».Захід організували за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ та КЗ «Волинський центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства».Як зазначають організатори, метою заходу було формування оборонної свідомості, підвищення рівня національно-патріотичної свідомості та підготовка громадян до дій в умовах сучасних загроз.Учасникам розповіли про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗС України, а також ознайомили з основами теорії спеціальних операцій і принципами асиметричного протистояння.Окремо говорили про історичну тяглість української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору України.За словами організаторів, ці історичні приклади мають демонструвати збереження української державницької традиції навіть в умовах окупації та еміграції.Під час заходу також наголосили на ролі Сил спеціальних операцій у розвитку сучасної системи національного спротиву та підготовці громадян до участі в захисті держави.