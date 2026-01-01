У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчину через українську мову





Про це пише Rzeczpospolita, повідомляє



За даними місцевої поліції, до правоохоронців звернулася матір дівчини та повідомила, що невідома жінка публічно ображала її дитину через національність, а потім застосувала фізичну силу.



Після цього поліціянти ідентифікували нападницю — нею виявилася 41-річна місцева жителька.



«Перед тим, як напасти на 13-річну, жінка пила алкоголь. В якийсь момент, почувши, що дівчина говорить українською, вона підійшла до неї, почала обзивати її й смикати за волосся», — розповіла журналістам голова окружної прокуратури в Седльце Катажина Вонсак.



Під час допиту полька не змогла пояснити мотиви своєї поведінки. Наразі їй висунули звинувачення в образі на національному ґрунті та застосуванні насильства щодо 13-річної українки та її матері.



Прокурор обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді нагляду поліції. Крім того, жінці заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них на відстань менш ніж 50 метрів. Польці загрожує до п’яти років в’язниці.



Нагадаємо, з початку 2026 року станом на липень українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж торік.



На думку Яцека Кухарчика, соціолога й президента Інституту громадських справ, кількість злочинів через ненависть до українців може бути більшою, оскільки деякі жертви бояться повідомляти про такі випадки польських правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському місті Седльце п’яна місцева жителька напала на 13-річну дівчинку з України, почувши, що та розмовляє українською мовою.Про це пише Rzeczpospolita, повідомляє Громадське За даними місцевої поліції, до правоохоронців звернулася матір дівчини та повідомила, що невідома жінка публічно ображала її дитину через національність, а потім застосувала фізичну силу.Після цього поліціянти ідентифікували нападницю — нею виявилася 41-річна місцева жителька.«Перед тим, як напасти на 13-річну, жінка пила алкоголь. В якийсь момент, почувши, що дівчина говорить українською, вона підійшла до неї, почала обзивати її й смикати за волосся», — розповіла журналістам голова окружної прокуратури в Седльце Катажина Вонсак.Під час допиту полька не змогла пояснити мотиви своєї поведінки. Наразі їй висунули звинувачення в образі на національному ґрунті та застосуванні насильства щодо 13-річної українки та її матері.Прокурор обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді нагляду поліції. Крім того, жінці заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них на відстань менш ніж 50 метрів. Польці загрожує до п’яти років в’язниці.Нагадаємо, з початку 2026 року станом на липень українці в Польщі подали щонайменше 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше, ніж торік.На думку, соціолога й президента Інституту громадських справ, кількість злочинів через ненависть до українців може бути більшою, оскільки деякі жертви бояться повідомляти про такі випадки польських правоохоронців.

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