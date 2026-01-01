Який вигляд має Велика синагога Луцька зсередини. ФОТО





Коли двері відкриті



Потрапити до синагоги вдалося під час «Вечора пам’яті», який Іудейська релігійна громада Луцька організовує щороку, щоб вшанувати жертв масових розстрілів Луцького гето .



У холі хоральної синагоги зібралося близько двох десятків лучан. Навколо — стіни з обдертою штукатуркою та слідами демонтованих комунікацій від попередніх орендарів. Звідси видніються й інші зали — пусті, просторі та темні.



Під час заходу присутні зачитували вголос імена загиблих, ділилися історіями про довоєнне життя євреїв у місті та подробицями трагедії.



Масштабних ремонтних чи реставраційних робіт усередині в ній наразі не проводять. В одній із зал досі залишився спортивний плакат із часу, коли будівлю використовував спортивний клуб «Динамо». Схоже, за час оренди — жодних змін усередині, час спинився тут десь у 2021-му. Водночас візуальний огляд не дає можливості повноцінно оцінити технічний стан будівлі.



Що відомо про пам’ятку зараз



Велика хоральна синагога розташована на вулиці Данила Галицького, 33. Це пам’ятка архітектури національного значення та частина історичного Луцька.



Її звели ще у XVII столітті з дозволу польського короля Сигізмунда III. Споруда мала не лише релігійне, а й оборонне значення — у ній облаштували вежу з бійницями, яка досі частково збереглися. Під час Другої світової війни синагогу підірвали нацисти. Після вибуху встояли лише півтораметрові завширшки стіни будівлі та оборонна вежа. У 1970-х роках її реставрували. Згодом тривалий час тут були зали спортивного товариства «Динамо».



У 2021 році Волинська обласна державна адміністрація передала будівлю в безоплатне користування Іудейській релігійній громаді «Хабад-Любавич». Чинний термін користування спливає 31 грудня 2026 року. Проте, у розмові представники громади повідомили, що вже подали запит на продовження терміну безоплатної оренди.



Директор заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк раніше розповідав misto.media, що на момент передачі будівля вже перебувала у незадовільному стані. За його словами, за роки користування громадою стан пам’ятки погіршився.



Що кажуть представники громади



Давати відеокоментар misto.media Іудейська громада міста Луцька знову ж відмовила. Проте у приватній розмові вони все ж назвали деякі проблеми. Зокрема, що раніше намагалися отримати проєкт реставрації Великої синагоги, який розробляли у Волинській ОДА ще до її передачі.



За словами виконавчого директора громади Віктора Мархалевського, після обстеження будівлі у 2007 році виготовили проєкт реставрації. Він передбачав роботи з фасадом, дахом та оборонною вежею. Як стверджує чоловік, громада зверталася до обласної та міської влади, щоб отримати проєктну документацію, однак цього зробити не вдалося.



Раніше краєзнавець Петро Троневич також розповідав про цей проєкт. У ньому, стверджує, передбачали відновлення фасадів та оборонної башти, а на верхньому поверсі планували облаштувати музей юдейської громади Луцька.



За словами членкині Іудейської релігійної громади Наталії Матусовської, у 2023 році були інвестори, готові профінансувати ремонт даху та фасадів. Однак, каже вона, для залучення цих коштів громада хотіла отримати гарантії тривалого користування будівлею.



На одну зі стін синагоги, каже Наталія Матусовська, потрапляє вода з боку розташованої поруч автомийки. Також вона зазначила, що громада проводила експертизу, для визначення природи походження усіх пошкоджень будівлі.



«Коли нас почали звинувачувати, ми провели фахову судово-будівельну експертизу, щоб не виникало голослівних ідей. Ця експертиза є нашою приватною власністю», — каже вона.



Ці твердження редакція наразі не може підтвердити.



Приходити в будівлю, щоб подивитися її всередині, можна з 9:00 до 10:00 у будні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика луцька синагога руйнується: має проблеми зі станом фасаду, даху та комунікацій. За останні роки будівлю масштабно не реставрували. misto.media побувало всередині пам’ятки та з’ясувало, що відбувається з нею зараз.Потрапити до синагоги вдалося під час «Вечора пам’яті», який Іудейська релігійна громада Луцька організовує щороку, щоб вшанувати жертв масових розстрілів Луцького гето .У холі хоральної синагоги зібралося близько двох десятків лучан. Навколо — стіни з обдертою штукатуркою та слідами демонтованих комунікацій від попередніх орендарів. Звідси видніються й інші зали — пусті, просторі та темні.Під час заходу присутні зачитували вголос імена загиблих, ділилися історіями про довоєнне життя євреїв у місті та подробицями трагедії.Масштабних ремонтних чи реставраційних робіт усередині в ній наразі не проводять. В одній із зал досі залишився спортивний плакат із часу, коли будівлю використовував спортивний клуб «Динамо». Схоже, за час оренди — жодних змін усередині, час спинився тут десь у 2021-му. Водночас візуальний огляд не дає можливості повноцінно оцінити технічний стан будівлі.Велика хоральна синагога розташована на вулиці Данила Галицького, 33. Це пам’ятка архітектури національного значення та частина історичного Луцька.Її звели ще у XVII столітті з дозволу польського короля Сигізмунда III. Споруда мала не лише релігійне, а й оборонне значення — у ній облаштували вежу з бійницями, яка досі частково збереглися. Під час Другої світової війни синагогу підірвали нацисти. Після вибуху встояли лише півтораметрові завширшки стіни будівлі та оборонна вежа. У 1970-х роках її реставрували. Згодом тривалий час тут були зали спортивного товариства «Динамо».У 2021 році Волинська обласна державна адміністрація передала будівлю в безоплатне користування Іудейській релігійній громаді «Хабад-Любавич». Чинний термін користування спливає 31 грудня 2026 року. Проте, у розмові представники громади повідомили, що вже подали запит на продовження терміну безоплатної оренди.Директор заповідника «Старий Луцьк» Віктор Баюк раніше розповідав misto.media, що на момент передачі будівля вже перебувала у незадовільному стані. За його словами, за роки користування громадою стан пам’ятки погіршився.Давати відеокоментар misto.media Іудейська громада міста Луцька знову ж відмовила. Проте у приватній розмові вони все ж назвали деякі проблеми. Зокрема, що раніше намагалися отримати проєкт реставрації Великої синагоги, який розробляли у Волинській ОДА ще до її передачі.За словами виконавчого директора громади Віктора Мархалевського, після обстеження будівлі у 2007 році виготовили проєкт реставрації. Він передбачав роботи з фасадом, дахом та оборонною вежею. Як стверджує чоловік, громада зверталася до обласної та міської влади, щоб отримати проєктну документацію, однак цього зробити не вдалося.Раніше краєзнавецьтакож розповідав про цей проєкт. У ньому, стверджує, передбачали відновлення фасадів та оборонної башти, а на верхньому поверсі планували облаштувати музей юдейської громади Луцька.За словами членкині Іудейської релігійної громади Наталії Матусовської, у 2023 році були інвестори, готові профінансувати ремонт даху та фасадів. Однак, каже вона, для залучення цих коштів громада хотіла отримати гарантії тривалого користування будівлею.На одну зі стін синагоги, каже, потрапляє вода з боку розташованої поруч автомийки. Також вона зазначила, що громада проводила експертизу, для визначення природи походження усіх пошкоджень будівлі.«Коли нас почали звинувачувати, ми провели фахову судово-будівельну експертизу, щоб не виникало голослівних ідей. Ця експертиза є нашою приватною власністю», — каже вона.Ці твердження редакція наразі не може підтвердити.Приходити в будівлю, щоб подивитися її всередині, можна з 9:00 до 10:00 у будні.

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