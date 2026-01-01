На Волині горів автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про займання надійшло о 10:04.



На місце події було скеровано рятувальників з міста, які о 10:19 ліквідували займання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні у місті Берестечко Луцького району рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, яка, ймовірно, виникла через несправність електромережі транспортного засобу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про займання надійшло о 10:04.На місце події було скеровано рятувальників з міста, які о 10:19 ліквідували займання.

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