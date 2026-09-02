Дрони атакували Київ: пожежа - на території навчального закладу і у багатоповерхівці





Про це написав мер Києва Віталій Кличко, пише



Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.



Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.



Станом на 11:30 відомо про 4 постраждалих, 2 – госпіталізували.



Раніше міський голова повідомив про роботу сил ППО на правому березі столиці і закликав всіх перебувати в укриттях.



Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку.Про це написав мер Києва, пише LB.ua Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.Станом на 11:30 відомо про 4 постраждалих, 2 – госпіталізували.Раніше міський голова повідомив про роботу сил ППО на правому березі столиці і закликав всіх перебувати в укриттях.Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.

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