Дрони атакували Київ: пожежа - на території навчального закладу і у багатоповерхівці
Сьогодні, 11:57
У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко, пише LB.ua.
Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.
Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.
Станом на 11:30 відомо про 4 постраждалих, 2 – госпіталізували.
Раніше міський голова повідомив про роботу сил ППО на правому березі столиці і закликав всіх перебувати в укриттях.
Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це написав мер Києва Віталій Кличко, пише LB.ua.
Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.
Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.
Станом на 11:30 відомо про 4 постраждалих, 2 – госпіталізували.
Раніше міський голова повідомив про роботу сил ППО на правому березі столиці і закликав всіх перебувати в укриттях.
Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.
Головне фото - ілюстративне.
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