Дрони атакували Київ: пожежа - на території навчального закладу і у багатоповерхівці

Дрони атакували Київ: пожежа - на території навчального закладу і у багатоповерхівці
У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко, пише LB.ua.

Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.

Станом на 11:30 відомо про 4 постраждалих, 2 – госпіталізували.

Раніше міський голова повідомив про роботу сил ППО на правому березі столиці і закликав всіх перебувати в укриттях.

Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Росія, війна
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