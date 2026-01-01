«Ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців»: Буданов - про стрілянину в Києві
Сьогодні, 12:52
Керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив за «ретельне та неупереджене розслідування» стрілянини в Києві, у якому, за даними медіа, взяли участь представники Служби безпеки та Головного управління розвідки.
Про це він сказав у коментарі для «РБК-Україна».
За його словами, справою вже займається не тільки Офіс генерального прокурора, а й Державне бюро розслідувань. Водночас він наголосив, що «ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази».
Нагадаємо, низка медіа і Telegram-каналів писала, що в Києві сталася перестрілка між ГУР та СБУ — за даними УП, вона пов’язана зі зникненням заступника командира російського добровольчого корпусу, підпорядкованого ГУР, Степана Каплунова.
Уранці в СБУ заявляли, що спільно з ГУР запобігли теракту російської ФСБ проти одного з лідерів російської опозиції, який прибув до України з нагоди Дня Незалежності. За даними медіа, йшлося саме про Каплунова.
Щодо перестрілки, у СБУ офіційно заявили, що під час обшуку у справі замаху на одного з російських опозиціонерів на їхніх співробітників вчинили напад — виявилося, що нападники належать до одного з підрозділів Сил оборони України.
Для припинення нападу залучили військових спецпідрозділу «Альфа», які застосували зброю проти тих, хто, мовляв, чинив спротив. Серед останніх є поранені.
В Офісі генерального прокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.
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Про це він сказав у коментарі для «РБК-Україна».
За його словами, справою вже займається не тільки Офіс генерального прокурора, а й Державне бюро розслідувань. Водночас він наголосив, що «ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази».
Нагадаємо, низка медіа і Telegram-каналів писала, що в Києві сталася перестрілка між ГУР та СБУ — за даними УП, вона пов’язана зі зникненням заступника командира російського добровольчого корпусу, підпорядкованого ГУР, Степана Каплунова.
Уранці в СБУ заявляли, що спільно з ГУР запобігли теракту російської ФСБ проти одного з лідерів російської опозиції, який прибув до України з нагоди Дня Незалежності. За даними медіа, йшлося саме про Каплунова.
Щодо перестрілки, у СБУ офіційно заявили, що під час обшуку у справі замаху на одного з російських опозиціонерів на їхніх співробітників вчинили напад — виявилося, що нападники належать до одного з підрозділів Сил оборони України.
Для припинення нападу залучили військових спецпідрозділу «Альфа», які застосували зброю проти тих, хто, мовляв, чинив спротив. Серед останніх є поранені.
В Офісі генерального прокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.
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