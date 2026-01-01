На 42-у році життя раптово зупинилося серце священника з Луцька Владислава Собуцького

Сьогодні вранці раптово на 42-у році життя зупинилося серце клірика Волинської єпархії УПЦ МП протоієреяПро це повідомив священник з Луцька"Отець Владислав неодноразово співслужив у нашому Свято-Миколаївський храм м.Луцька під час престольних свят та інших богослужінь. Для багатьох із нас він був добрим пастирем, щирою і світлою людиною.Висловлюємо щирі співчуття татові благочинному Локачинського округу протоієрею Анатолію Собуцькому, усій родині, духовенству та парафіянам з приводу цієї тяжкої й непоправної втрати.Нехай Милосердний Господь упокоїть душу новопреставленого протоієрея Владислава в оселях праведних, дарує йому Царство Небесне та вічну пам’ять", - йдеться в повідомленні."Ця звістка — глибокий шок і невимовний біль для всіх нас. ​Був абсолютно здоровим, мав маленьких дітей і люблячу матушку, нашого колегу-кондитера в MultiCook. О 7 ранку обірвався тромб.​Ця раптова втрата — болісне нагадування про те, наскільки крихким є земне буття. Лягаючи спати вечором, ніхто з нас не знає, чи побачить ранкове сонце, небо і рідних людей. ​Бережіть одне одного, цінуйте кожну хвилину життя і поспішайте робити добро", - написав на своїй сторінці у фейсбуці засновник мережі Multicook