Біля Луцька зіткнулися три автомобілі

ДТП за участі трьох автівок: на місці працювали патрульні.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора, 1 вересня, близько 19-ї години, ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів, яка сталася у селі Рованці.На місці події ми встановили, що водій Volvo не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з Volkswagen, який рухався попереду. Який у свою чергу за інерцією зіткнувся з Hyundai", - йдеться в повідомленні.У результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. На водій патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУПАП.