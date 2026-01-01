Біля Луцька зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 14:07
ДТП за участі трьох автівок: на місці працювали патрульні.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, 1 вересня, близько 19-ї години, ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів, яка сталася у селі Рованці.
На місці події ми встановили, що водій Volvo не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з Volkswagen, який рухався попереду. Який у свою чергу за інерцією зіткнувся з Hyundai", - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. На водій патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУПАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора, 1 вересня, близько 19-ї години, ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів, яка сталася у селі Рованці.
На місці події ми встановили, що водій Volvo не вибрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з Volkswagen, який рухався попереду. Який у свою чергу за інерцією зіткнувся з Hyundai", - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. На водій патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУПАП.
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