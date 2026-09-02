Під час вибуху на вокзалі в Німеччині постраждали українці, – ЗМІ





Про це пише



Вибух стався в проході будівлі вокзалу біля банку. Двоє людей отримали легкі травми. Також пошкоджені вікна.



Місцева газета Presse Augsburg повідомила, що поранені 17-річна дівчина та 18-річний хлопець є громадянами України.



Правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію. Усі інші колії деякий час продовжували функціонувати, а пасажирам порадили використовувати південний та північний входи на вокзал.



Згодом правоохоронці повідомили про закриття всієї будівлі після того, як виявили підозрілий предмет. Рух потягів зупинили.



Для розслідування на місце викликали фахівців з Баварського земельного кримінального управління кримінальної поліції. За інформацією правоохоронців, досі незрозуміло, що це був за об'єкт і як саме стався вибух.



Вночі 2 вересня на одній з підстанцій під Кельном стався підозрілий інцидент, у поліції припускають зловмисні дії та зв'язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.



Слідчі перевіряють ймовірний зв'язок події з нещодавньою диверсією у Бранденбурзі, де спробували нашкодити найбільшій електростанції.



Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На центральному залізничному вокзалі Аугсбурга в Баварії вранці 2 вересня пролунав вибух, місцеве ЗМІ повідомило про двох постраждалих українців.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на поліцію Північної Швабії у соцмережі X.Вибух стався в проході будівлі вокзалу біля банку. Двоє людей отримали легкі травми. Також пошкоджені вікна.Місцева газета Presse Augsburg повідомила, що поранені 17-річна дівчина та 18-річний хлопець є громадянами України.Правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію. Усі інші колії деякий час продовжували функціонувати, а пасажирам порадили використовувати південний та північний входи на вокзал.Згодом правоохоронці повідомили про закриття всієї будівлі після того, як виявили підозрілий предмет. Рух потягів зупинили.Для розслідування на місце викликали фахівців з Баварського земельного кримінального управління кримінальної поліції. За інформацією правоохоронців, досі незрозуміло, що це був за об'єкт і як саме стався вибух.Вночі 2 вересня на одній з підстанцій під Кельном стався підозрілий інцидент, у поліції припускають зловмисні дії та зв'язок з іншим інцидентом у Бранденбурзі.Слідчі перевіряють ймовірний зв'язок події з нещодавньою диверсією у Бранденбурзі, де спробували нашкодити найбільшій електростанції.Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.

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