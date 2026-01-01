На Волині затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 14:59
У Берестечку затримали чоловіка з наркотиками.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
1 вересня, під час контролю за вчиненням злочину, працівники кримінальної поліції Горохова затримали жителя Берестечка, 1996 року народження. Встановлено, що фігурант реалізовував наркотичну речовину за грошові кошти.
Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
1 вересня, під час контролю за вчиненням злочину, працівники кримінальної поліції Горохова затримали жителя Берестечка, 1996 року народження. Встановлено, що фігурант реалізовував наркотичну речовину за грошові кошти.
Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.
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