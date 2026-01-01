На Волині затримали чоловіка з наркотиками





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



1 вересня, під час контролю за вчиненням злочину, працівники кримінальної поліції Горохова затримали жителя Берестечка, 1996 року народження. Встановлено, що фігурант реалізовував наркотичну речовину за грошові кошти.



Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Берестечку затримали чоловіка з наркотиками.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.1 вересня, під час контролю за вчиненням злочину, працівники кримінальної поліції Горохова затримали жителя Берестечка, 1996 року народження. Встановлено, що фігурант реалізовував наркотичну речовину за грошові кошти.Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.

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