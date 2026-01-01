На вулиці Конякіна у Луцьку облаштувати перший кассельський бордюр: у чому його перевага





Про це повідомив у соцмережах старший інспектор сектору урбаністики й організації дорожнього руху у відділі транспортної інфраструктури Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Павло Мазилюк пише



Що таке кассельський бордюр та в чому його перевага



Кассельский бордюр — це спеціальний вигнутий дорожній камінь для зупинок громадського транспорту, який дозволяє автобусам під’їжджати впритул до платформи без ризику пошкодити шини чи кузов.



Він має особливу увігнуту форму та збільшену висоту понад 20 см. При під’їзді до зупинки колесо транспорту не вдаряється в гострий край, а м’яко ковзає вздовж бордюру, дозволяючи автобусу чи тролейбусу зупинитися впритул до тротуару.



«Коли бордюр звичайний і має гострі краї, водієві дуже складно зорієнтуватися: достатньо просто трохи ближче під’їхати — і шину вже порізано, а диск зіпсовано. Тому водії просто бояться під'їжджати впритул. А кассельські бордюри дозволяють ставати практично без відступу: ти наїжджаєш, колесо трохи сповзає, і транспорт залишається цілим. Під час першого ж тесту водії з першої спроби стали максимально близько — саме так, як це має працювати для зручності пасажирів», — зазначає Павло Мазилюк.



У чому переваги кассельского бордюру:



безпека для транспорту: неможливо пошкодити шини, диски та кузов;



зручність для пасажирів: відстань між підніжкою та зупинкою стає мінімальною — це значно спрощує посадку та висадку для людей похилого віку, батьків із дитячими візками та маломобільних груп населення. Втім для колісних крісел водіям все одно потрібно відкидати пандус.



Такі бордюри зарекомендували себе у Києві, Вінниці, Львові, Одесі, Чернівцях та інших містах України. У Луцьку кассельські бордюри встановлюють у межах комплексного ремонту дороги та зупинок. Загалом на першому етапі облаштують п’ять зупинок по вулиці Конякіна.



Усі бордюри — українського виробництва та повністю відповідають чинним Державним будівельним нормам.



Масової заміни по всьому місту наразі не планується. Заміна лише бордюрного каменю є недоцільною, адже кассельський бордюр вищий за звичайний і вимагає повної перебудови та підйому всієї конструкції посадкового майданчика. Використання такої методики є ефективною тільки на прямих зупинках без заїзних кишень. Тому такі бордюри встановлюватимуть планово — лише під час капітальних ремонтів або будівництва нових зупинок.

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