У центрі Луцька хуліган побив чоловіка та погрожував людям ножем





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився 1 вересня, в обласному центрі. Чоловік, 1979 року народження, почав порушувати громадський порядок та умисно наніс тілесні ушкодження лучанину, 1989 року народження. Після цього порушник почав погрожувати ножем життю та здоров’ю людей.



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Агресивного хулігана затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває, фігуранту загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські затримали фігуранта, який хуліганив у центрі Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 1 вересня, в обласному центрі. Чоловік, 1979 року народження, почав порушувати громадський порядок та умисно наніс тілесні ушкодження лучанину, 1989 року народження. Після цього порушник почав погрожувати ножем життю та здоров’ю людей.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Агресивного хулігана затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває, фігуранту загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію