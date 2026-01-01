Війська РФ отримали наказ завдавати ударів по енергетиці України

володимир путін заявив, що армії Росії надано вказівку щодо завдання масованих ударів по енергетиці України.



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За словами російського диктатора, таку вказівку надано у зв'язку з продовженням атак України по "громадянській інфраструктурі та паливно-енергетичного комплексу" Росії, зокрема НПЗ.



Він розповів, що 1 вересня йому доповіли, що велика кількість українських дронів намагалися прорвати ППО Москви та Пітера, намагаючись вразити три нафтопереробні заводи.



"Маючи все це на увазі... удари по цих об'єктах... збройним силам Російської Федерації дано вказівку щодо підготовки та завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України. Вони б'ють по нашому, отримають відповідь", - заявив кремлівський диктатор.



Що ще відомо



Нагадаємо, днями в Міноборони Росії також заявили про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши це відповіддю на атаки по паливно-енергетичному комплексу.



На цьому фоні міністр енергетики Денис Шмигаль сказав днями, що Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами РФ. Зокрема, посилюється захист об'єктів та накопичується необхідне обладнання для регіонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Диктатор РФзаявив, що армії Росії надано вказівку щодо завдання масованих ударів по енергетиці України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ після саміту ШОС у Киргизстані.За словами російського диктатора, таку вказівку надано у зв'язку з продовженням атак України по "громадянській інфраструктурі та паливно-енергетичного комплексу" Росії, зокрема НПЗ.Він розповів, що 1 вересня йому доповіли, що велика кількість українських дронів намагалися прорвати ППО Москви та Пітера, намагаючись вразити три нафтопереробні заводи."Маючи все це на увазі... удари по цих об'єктах... збройним силам Російської Федерації дано вказівку щодо підготовки та завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України. Вони б'ють по нашому, отримають відповідь", - заявив кремлівський диктатор.Нагадаємо, днями в Міноборони Росії також заявили про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши це відповіддю на атаки по паливно-енергетичному комплексу.На цьому фоні міністр енергетикисказав днями, що Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами РФ. Зокрема, посилюється захист об'єктів та накопичується необхідне обладнання для регіонів.

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