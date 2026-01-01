Волинянин після крадіжки деревини побив майстра лісу: як покарали





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Інцидент стався 22 жовтня 2025 року неподалік села Бережці Ковельського району. Здійснюючи об’їзд території, лісова охорона натрапила на Едуарда С., який завантажував в автівку «Форд» порізані стовбури сосни. Майстер лісу став з`ясовувати причини перебування громадянина в лісі. Однак, аби уникнути відповідальності, волинянин завдав чоловікові два удари кулаком в обличчя.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень через виконання службових обов’язків).



На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, із дружиною і дитиною поїхали до лісу за грибами. Там побачив сухостій сосни і вирішив завантажити у свій автомобіль, вважаючи, що порушення не вчиняє. Помічник почав фотографувати його автомобіль із дровами, а потерпілий вказав, що будуть складати протокол.



Обвинувачений повідомив, що вони поїдуть додому, бо дитина хотіла спати. Далі виник словесний конфлікт, під час якого він вдарив майстра лісу. Потерпілий повідомив, що йому відшкодовано матеріальну та моральну шкоди.



Суд призначив Едуарду С. три роки обмеження волі, які замінив на два роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком покарали волинянина, який побив майстра лісу, а перед тим хотів привласнити деревину.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався 22 жовтня 2025 року неподалік села Бережці Ковельського району. Здійснюючи об’їзд території, лісова охорона натрапила на, який завантажував в автівку «Форд» порізані стовбури сосни. Майстер лісу став з`ясовувати причини перебування громадянина в лісі. Однак, аби уникнути відповідальності, волинянин завдав чоловікові два удари кулаком в обличчя.Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень через виконання службових обов’язків).На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Мовляв, із дружиною і дитиною поїхали до лісу за грибами. Там побачив сухостій сосни і вирішив завантажити у свій автомобіль, вважаючи, що порушення не вчиняє. Помічник почав фотографувати його автомобіль із дровами, а потерпілий вказав, що будуть складати протокол.Обвинувачений повідомив, що вони поїдуть додому, бо дитина хотіла спати. Далі виник словесний конфлікт, під час якого він вдарив майстра лісу. Потерпілий повідомив, що йому відшкодовано матеріальну та моральну шкоди.Суд призначив Едуарду С. три роки обмеження волі, які замінив на два роки іспитового строку.

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