Курс долара зросте до 50 грн: економіст назвав можливу дату





Про це в інтерв’ю Сергій Фурса.



За його словами, якщо гривня завершить 2026 рік на рівні близько 45,5–46 грн за долар, то здорожчання американської валюти до 50 грн становитиме менше ніж 10%.



Економіст зазначив, що для української економіки помірне послаблення гривні є природним процесом. Тому сама цифра у 50 грн за долар може виглядати значно загрозливішою через психологічне сприйняття, ніж через реальний вплив на економіку.



«Девальвація на 5–10% протягом року — це абсолютно здорова історія для такої економіки, як Україна», — наголосив Фурса.



Таким чином, можливий курс на рівні 50 грн за долар сам по собі не свідчитиме про кризу, якщо його досягнення відбуватиметься поступово та без різких валютних коливань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курс долара в Україні може досягти позначки 50 грн наприкінці 2027 року. Водночас такий рівень не означатиме валютної чи економічної катастрофи для країни.Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив економістЗа його словами, якщо гривня завершить 2026 рік на рівні близько 45,5–46 грн за долар, то здорожчання американської валюти до 50 грн становитиме менше ніж 10%.Економіст зазначив, що для української економіки помірне послаблення гривні є природним процесом. Тому сама цифра у 50 грн за долар може виглядати значно загрозливішою через психологічне сприйняття, ніж через реальний вплив на економіку.«Девальвація на 5–10% протягом року — це абсолютно здорова історія для такої економіки, як Україна», — наголосив Фурса.Таким чином, можливий курс на рівні 50 грн за долар сам по собі не свідчитиме про кризу, якщо його досягнення відбуватиметься поступово та без різких валютних коливань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію