Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 2 вересня





Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на середу, 2 вересня, становитимуть:



1 долар США – 44,45 грн (44,52 грн станом на 1 вересня);

1 євро – 51,53 грн (51,63 грн станом на 1 вересня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Долар 2 вересня офіційно подешевшав на 7 копійок, євро - на 10 копійок.Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.Офіційні курси валют на середу, 2 вересня, становитимуть:1 долар США – 44,45 грн (44,52 грн станом на 1 вересня);1 євро – 51,53 грн (51,63 грн станом на 1 вересня).

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