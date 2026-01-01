Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 2 вересня
Сьогодні, 03:11
Долар 2 вересня офіційно подешевшав на 7 копійок, євро - на 10 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на середу, 2 вересня, становитимуть:
1 долар США – 44,45 грн (44,52 грн станом на 1 вересня);
1 євро – 51,53 грн (51,63 грн станом на 1 вересня).
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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на середу, 2 вересня, становитимуть:
1 долар США – 44,45 грн (44,52 грн станом на 1 вересня);
1 євро – 51,53 грн (51,63 грн станом на 1 вересня).
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