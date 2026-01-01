Підтвердили загибель на війні Героя з Волині Романа Моспанюка

Романа Моспанюка.



Про це повідомили у Затурцівській громаді.



Похорон Героя відбудеться у пʼятницю, 4 вересня.



Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДНК-експертиза підтвердила загибель військового із села СемеринськеПро це повідомили у Затурцівській громаді.Похорон Героя відбудеться у пʼятницю, 4 вересня.Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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