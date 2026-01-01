Підтвердили загибель на війні Героя з Волині Романа Моспанюка
01 вересня, 22:48
ДНК-експертиза підтвердила загибель військового із села Семеринське Романа Моспанюка.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Похорон Героя відбудеться у пʼятницю, 4 вересня.
Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
Похорон Героя відбудеться у пʼятницю, 4 вересня.
Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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