Підтвердили загибель на війні Героя з Волині Романа Моспанюка

Підтвердили загибель на війні Героя з Волині Романа Моспанюка
ДНК-експертиза підтвердила загибель військового із села Семеринське Романа Моспанюка.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

Похорон Героя відбудеться у пʼятницю, 4 вересня.

Час зустрічі траурного кортежу та детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.


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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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