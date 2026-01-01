Послуги паркування на Луцькому авторинку вперше за багато років надаватиме комунальне підприємство без посередників





Про те, що комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» із серпня 2026 року саме адмініструватиме авторинок Луцька, повідомив виконувач обов’язків Луцького міського голови Андрій Разумовський, пише



Авторинок на вулиці Назарія Яремчука (колишня Єршова, 6) – це популярне місце в регіоні для купівлі та продажу вживаних автомобілів. Про схему з посередниками «Сила правди» писала ще у 2023 році: тоді на луцькому авторинку, який називають найбільшим на заході України і який вміщує близько 2,5 тисяч авто, господарювали приватні підприємці Дмитро Долинчук і Володимир Наумчук, яких комунальний «АвтоПаркСервіс» залучив без конкурсу.



Вони ж встановлювали розмір плати за місця. Навесні 2023-го директора комунального підприємства Олега Бахтая викликали на постійну комісію Луцькради з питань комунального майна, де депутати запитували його, чому підприємство не заробляє самостійно. Бахтай тоді пояснював, що ділянка була захаращена і потребувала вкладень «біля мільйона гривень», яких у КП не було.



Нещодавно ж виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський повідомив, що 1200 паркомісць на авторинку уже адмініструє «АвтоПаркСервіс»:



«КП «АвтоПаркСервіс» уже адмініструє авторинок – це понад мільйон гривень потенційних надходжень до бюджету».



«Сила правди» запитала в керівника комунального підприємства Олега Бахтая, чому ж цього не зробили раніше.



– Оскільки закінчились договори з контрагентами, ми почали укладати договори безпосередньо з автовласниками. <…>



– А чому раніше цього не робили?



– Ну, так вирішили», – зазначив директор КП «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай.



Водночас дві комунальні парковки на Центральному ринку Луцька залишаються в приватних руках. Найбільшу з них, на 150 місць, з 2023 року обслуговує підприємиця Ірина Качан, договір із нею діє до 2027 року; сусідню, на 70 місць, – киянин Андрій Матов.



Чи повернуть і ці майданчики під пряме управління комунального підприємства? На запитання «Сили правди» Бахтай відповів так:



«Як закінчаться договори, тоді будемо приймати рішення».



Загалом же в обласному центрі запланували шість нових комунальних парковок. Місцеві депутати доповнили перелік спеціальних земельних ділянок для паркування, затверджений ще у 2014 році. Йдеться про чотири нові локації на проспекті Волі. Це два майданчики біля будинків № 11 і № 15, по 258 квадратних метрів і 18 місць кожен, а також два протяжні відрізки вздовж цього проспекту: від будинку № 14 до № 70 а – це майже 1,5 тисячі квадратів і 95 місць, та від № 21 до № 55 – понад 1,7 тисячі квадратів і 110 місць. Ще дві парковки облаштують на вулиці Коперника, 8 і 8 а – на 17 і 8 місць відповідно.



Разом це понад 4,2 тисячі квадратних метрів і 266 паркомісць, з яких 34 – для осіб з інвалідністю. Забезпечити безоплатне паркування для цієї категорії водіїв доручили КП «АвтоПаркСервіс». Контроль за виконанням рішення поклали на заступника міського голови Володимира Марценюка.



Далі автопаркувальне підприємство замовить схеми організації дорожнього руху на цих ділянках, облаштує парковки та визначиться з графіками робіт і тарифами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» Луцької міської ради з серпня 2026 року вперше за багато років взялося самостійно заробляти на авторинку, надаючи в оренду паркомісця. Раніше це робили посередники. У міськраді завдяки цьому очікують поповнення бюджету на понад мільйон гривень щомісяця.Про те, що комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» із серпня 2026 року саме адмініструватиме авторинок Луцька, повідомив виконувач обов’язків Луцького міського голови, пише "Сила правди" Авторинок на вулиці Назарія Яремчука (колишня Єршова, 6) – це популярне місце в регіоні для купівлі та продажу вживаних автомобілів. Про схему з посередниками «Сила правди» писала ще у 2023 році: тоді на луцькому авторинку, який називають найбільшим на заході України і який вміщує близько 2,5 тисяч авто, господарювали приватні підприємціяких комунальний «АвтоПаркСервіс» залучив без конкурсу.Вони ж встановлювали розмір плати за місця. Навесні 2023-го директора комунального підприємствавикликали на постійну комісію Луцькради з питань комунального майна, де депутати запитували його, чому підприємство не заробляє самостійно. Бахтай тоді пояснював, що ділянка була захаращена і потребувала вкладень «біля мільйона гривень», яких у КП не було.Нещодавно ж виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський повідомив, що 1200 паркомісць на авторинку уже адмініструє «АвтоПаркСервіс»:«КП «АвтоПаркСервіс» уже адмініструє авторинок – це понад мільйон гривень потенційних надходжень до бюджету».«Сила правди» запитала в керівника комунального підприємства, чому ж цього не зробили раніше.– Оскільки закінчились договори з контрагентами, ми почали укладати договори безпосередньо з автовласниками. <…>– А чому раніше цього не робили?– Ну, так вирішили», – зазначив директор КП «АвтоПаркСервіс» Олег Бахтай.Водночас дві комунальні парковки на Центральному ринку Луцька залишаються в приватних руках. Найбільшу з них, на 150 місць, з 2023 року обслуговує підприємиця, договір із нею діє до 2027 року; сусідню, на 70 місць, – киянинЧи повернуть і ці майданчики під пряме управління комунального підприємства? На запитання «Сили правди» Бахтай відповів так:«Як закінчаться договори, тоді будемо приймати рішення».Загалом же в обласному центрі запланували шість нових комунальних парковок. Місцеві депутати доповнили перелік спеціальних земельних ділянок для паркування, затверджений ще у 2014 році. Йдеться про чотири нові локації на проспекті Волі. Це два майданчики біля будинків № 11 і № 15, по 258 квадратних метрів і 18 місць кожен, а також два протяжні відрізки вздовж цього проспекту: від будинку № 14 до № 70 а – це майже 1,5 тисячі квадратів і 95 місць, та від № 21 до № 55 – понад 1,7 тисячі квадратів і 110 місць. Ще дві парковки облаштують на вулиці Коперника, 8 і 8 а – на 17 і 8 місць відповідно.Разом це понад 4,2 тисячі квадратних метрів і 266 паркомісць, з яких 34 – для осіб з інвалідністю. Забезпечити безоплатне паркування для цієї категорії водіїв доручили КП «АвтоПаркСервіс». Контроль за виконанням рішення поклали на заступника міського головиДалі автопаркувальне підприємство замовить схеми організації дорожнього руху на цих ділянках, облаштує парковки та визначиться з графіками робіт і тарифами.

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