Зеленський: Україна починає закривати небо над Росією, воно стає небезпечним для літаків

Російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів. Україна попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентаГлава держави звернувся до всіх авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиів, які користуються ключовими аеропортами РФ, про те, що "російське небо стає повністю небезпечним.""Україна не загрожує цивільній авіації як такій - жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо", - йдеться у заяві президента.Зеленський підкреслив, що Україна на хоче втрати невинних життів, тому всі партнери мають зважати на те, що у російському небі "закінчились безпечні моменти"."Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють в Москві. Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць", - заявив він.Авіації не місце серед дронівПрезидент зауважив, що це мають почути відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки."Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце", - наголосив глава держави.Він зазначив, що Україна є країною миру, і нагадав, що Київ витримував паузи і не бив по РФ, коли просили партнери."Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна", - підкреслив Зеленський.