Чи очікувати магнітні бурі 2 вересня: прогноз

У середу, 2 вересня, на Землі очікується слабкі магнітні бурі.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).

У Meteoprog повідомляють, що в середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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