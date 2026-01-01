На війні загинула захисниця з Луцька Наталія Кулацька
Сьогодні, 21:15
На щиті до Луцька повертається захисниця України Наталія Кулацька.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Наталія Володимирівна Кулацька народилася 24 березня 1990 року в селі Мемрик Покровського району Донецької області. Там минули її дитинство та шкільні роки. Навчалася в Донецькому національному технічному університеті.
Після заміжжя Наталія певний час проживала з чоловіком у Мирнограді, де народила доньку Кіру. Працювала у Покровську у філії Донецького національного технічного університету.
Після початку повномасштабної війни університет релокували до Луцька, тож Наталія переїхала до цього міста на роботу. Згодом працювала діловодом на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій Луцького технічного університету.
У грудні 2025 року Наталія захистила диплом практикуючого психолога. У січні 2026 року пішла на військову службу.
26 серпня 2026 року Наталія Кулацька загинула в бою за Україну, її свободу і незалежність, у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.
Мама захисниці Людмила Йосипівна згадує доньку як самостійну, цілеспрямовану та вольову людину:
«Наталія була самостійна, цілеспрямована, завжди казала, що їй подобається пізнавати щось нове. Їй легко давалося навчання, своїми силами і знаннями вступила до двох вишів. Мала вольовий і сильний характер».
У 2019 році помер чоловік Наталії. Вона сама виховувала доньку.
У Наталії залишилися мама Людмила Йосипівна, тато Володимир Ілліч та донька Кіра.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Наталія Володимирівна Кулацька народилася 24 березня 1990 року в селі Мемрик Покровського району Донецької області. Там минули її дитинство та шкільні роки. Навчалася в Донецькому національному технічному університеті.
Після заміжжя Наталія певний час проживала з чоловіком у Мирнограді, де народила доньку Кіру. Працювала у Покровську у філії Донецького національного технічного університету.
Після початку повномасштабної війни університет релокували до Луцька, тож Наталія переїхала до цього міста на роботу. Згодом працювала діловодом на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій Луцького технічного університету.
У грудні 2025 року Наталія захистила диплом практикуючого психолога. У січні 2026 року пішла на військову службу.
26 серпня 2026 року Наталія Кулацька загинула в бою за Україну, її свободу і незалежність, у населеному пункті Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби.
Мама захисниці Людмила Йосипівна згадує доньку як самостійну, цілеспрямовану та вольову людину:
«Наталія була самостійна, цілеспрямована, завжди казала, що їй подобається пізнавати щось нове. Їй легко давалося навчання, своїми силами і знаннями вступила до двох вишів. Мала вольовий і сильний характер».
У 2019 році помер чоловік Наталії. Вона сама виховувала доньку.
У Наталії залишилися мама Людмила Йосипівна, тато Володимир Ілліч та донька Кіра.
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