Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 4 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 4 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 4 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 4 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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