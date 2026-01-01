Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 4 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 4 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 4 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°
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