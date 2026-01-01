Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 4 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 4 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.



Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 4 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.Температура води в р. Стир 19°, в оз. Світязь 15°

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію