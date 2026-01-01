Курс валют на 4 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це свідчать дані Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 44,72 (+12 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,93 (+29 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 (+7 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 4 вересня. Долар зріс ще на 12 коп, євро злетів у ціні на 29 коп, а злотий додав 7 коп.Про це свідчать дані Національного банку.Курс долара1 долар США — 44,72 (+12 коп.)Курс євро1 євро — 51,93 (+29 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,00 (+7 коп.)

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