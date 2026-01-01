Цієї ночі Рівненщина була під повітряним ударом Росії





Про це Олександр Коваль.



"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога.



За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Також у Чернігівській області РФ атакувала цивільну інфраструктуру.



Ворог бив по Харківщині ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога.За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.Також у Чернігівській області РФ атакувала цивільну інфраструктуру.Ворог бив по Харківщині ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію