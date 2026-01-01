Цієї ночі Рівненщина була під повітряним ударом Росії
Сьогодні, 09:34
Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також у Чернігівській області РФ атакувала цивільну інфраструктуру.
Ворог бив по Харківщині ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також у Чернігівській області РФ атакувала цивільну інфраструктуру.
Ворог бив по Харківщині ракетами, КАБами, дронами та із РСЗВ.
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