У Гаразджі поховали 271 Героя: Луцьк витратив 25 мільйонів на облаштування військового кладовища





Про це сказано у відповіді департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради на інформаційний запит



Станом на 2 вересня 2026 року на секторі військових поховань у Гаразджі поховали 271 військовослужбовця. За словами директора КП «Луцькспецкомбінат» Василя Цетнара, могили нині займають близько третини земельної ділянки, яку місто придбало для розширення сектору.



Скільки витратили на Алею почесних поховань



Перші військові поховання на території кладовища в Гаразджі з'явилися у серпні 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення тут поховали 36 військовослужбовців.



«Тут на цій алеї була клумба, росли ялинки, і було прийнято рішення міською радою забрати ці ялинки і похоронити тут загиблих військових. На той час ніхто не думав, що війна продовжиться до цього часу», — розповів директор КП «Луцькспецкомбінат» Василь Цетнар.



Після початку повномасштабного вторгнення поховання на Алеї почесних поховань продовжили.



Протягом 2023–2025 років на реконструкцію Алеї почесних поховань із міського бюджету витратили 20 мільйонів 689 тисяч гривень. За ці кошти, зокрема, провели експертизу робочого проєкту та встановили 131 уніфікований пам'ятник загиблим військовослужбовцям.

Мама загиблого військовослужбовця Людмила Садовська, Гаразджа, вересень 2026 року.

У 2023 році Луцька міська рада також придбала земельну ділянку площею 1,28 гектара для сектору військових поховань. За землю з міського бюджету заплатили 1 мільйон 300 тисяч гривень.



Частину могил облаштовують родини



За словами Василя Цетнара, працівники «Луцькспецкомбінату» нині займаються благоустроєм території навколо могил: встановлюють смітники та лавки, облаштовують під'їзди.



«Ми вже зробили 20 рамок. В основному ставимо їх після 40 днів, щоб можна було зняти вінки, живі квіти. Самою могилою вже люди самі: чи посадити квітки, чи засипати якимось іншим камінням. А благоустроєм кругом зараз займається "Луцькспецкомбінат"», — сказав Василь Цетнар.



За його словами, частину території довелося додатково підсипати щебенем, оскільки після дощів біля могил накопичувалася вода.



Родичі загиблих військовослужбовців розповідають, що частину елементів благоустрою вони роблять власним коштом.



«Флагшток — 5 тисяч, прапори ставити — по 500 гривень, ото 5 тисяч, робота — тисяч 30 може набіжить. Не дешево, але ми не рахуємо ці гроші, бо хочемо, щоб усе було добре», — розповіла мама загиблого військовослужбовця Людмила Єгорова.



Інші родини звертають увагу на те, що на окремих могилах, які з'явилися понад рік тому, досі немає пам'ятників.



«Отам на початку вже поховані рік тому і більше, але там ще нічого немає — ні пам'ятників, нічого. І коли вони будуть, Бог його знає», — сказала мама загиблого військовослужбовця Людмила Садовська.



Ще одна мама загиблого військового, Людмила Веремчук, розповіла, що родина самостійно облаштовує місце поховання.

Мама загиблого військовослужбовця Людмила Веремчук, Гаразджа, вересень 2026 року.

«Похоронили, посипали отут зараз щебенем, привозили щебінь, привозили землю. Бачу, вже там навезли землю, підрівняли, покосили. А так все люди роблять. Квіти садимо, поставили лавочку, рамочку поставили, хрест — то їхній, як хоронили, так і є», — розповіла вона.



На утримання сектору у 2026 році передбачили понад 5 мільйонів

У липні 2026 року депутати Луцької міської ради виділили 400 тисяч гривень із міського бюджету на утримання сектору військових поховань. За словами Василя Цетнара, ці кошти наразі освоюють.



«Встановлюємо такі рамки, застеляємо текстилем і засипаємо щебенем, щоб воно мало усе однаковий вигляд.Там спереду ми теж підсипали щебенем, бо там стояла вода і було таке болото, що не можна було підійти до могил», — сказав директор «Луцькспецкомбінату».



Загалом у 2026 році на благоустрій та завершення запланованих робіт на секторі військових поховань із міського бюджету планують спрямувати 5 мільйонів 300 тисяч гривень.



Станом на 3 вересня профінансували 3 мільйони 770 тисяч гривень. До кінця року, за словами директорки департаменту фінансів Луцькради Лілії Єлової, кошти планують профінансувати в повному обсязі.



«До кінця року все буде дофінансовано. За потреби ще додаткові кошти будуть виділятися, бо це ті роботи, які ми зобов'язані оплатити і профінансувати», — зазначила Лілія Єлова.



Концепцію нового сектору військових поховань розробляють із 2023 року



У 2023 році відбувся Всеукраїнський відкритий бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань. Журі визначило трьох переможців, однак рекомендувало доопрацювати проєкти.

Директор комунального підприємства «Луцькспецкомбінат» Василь Цетнар.

За словами секретарки конкурсу Тетяни Трофимюк, роботу над доопрацюванням концепції продовжують. Департамент житлово-комунального господарства Луцькради є замовником робіт на території сектору військових поховань.



Суспільному не вдалося отримати коментар керівництва департаменту наживо. Виконувач обов'язків директора Сергій Гаврилюк на численні дзвінки та прохання про коментарі не відповідав.

Мама загиблого військовослужбовця Людмила Єгорова, Гаразджа, вересень 2026 року.

Згідно з відповіддю департаменту ЖКГ на інформаційний запит Суспільного, загалом протягом чотирьох років із міського бюджету на сектор військових поховань орієнтовно витратили 25 мільйонів гривень. Кошти спрямовували на встановлення пам'ятників, флагштоків, прапорів та фоторамок, підсипання доріжок і догляд за територією.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 мільйонів гривень із бюджету Луцької громади протягом 2023–2026 років витратили на облаштування та утримання сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа. Йдеться, зокрема, про встановлення пам'ятників, флагштоків, прапорів і фоторамок, підсипання доріжок та догляд за територією.Про це сказано у відповіді департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради на інформаційний запит Суспільного Станом на 2 вересня 2026 року на секторі військових поховань у Гаразджі поховали 271 військовослужбовця. За словами директора КП «Луцькспецкомбінат», могили нині займають близько третини земельної ділянки, яку місто придбало для розширення сектору.Перші військові поховання на території кладовища в Гаразджі з'явилися у серпні 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення тут поховали 36 військовослужбовців.«Тут на цій алеї була клумба, росли ялинки, і було прийнято рішення міською радою забрати ці ялинки і похоронити тут загиблих військових. На той час ніхто не думав, що війна продовжиться до цього часу», — розповів директор КП «Луцькспецкомбінат» Василь Цетнар.Після початку повномасштабного вторгнення поховання на Алеї почесних поховань продовжили.Протягом 2023–2025 років на реконструкцію Алеї почесних поховань із міського бюджету витратили 20 мільйонів 689 тисяч гривень. За ці кошти, зокрема, провели експертизу робочого проєкту та встановили 131 уніфікований пам'ятник загиблим військовослужбовцям.У 2023 році Луцька міська рада також придбала земельну ділянку площею 1,28 гектара для сектору військових поховань. За землю з міського бюджету заплатили 1 мільйон 300 тисяч гривень.За словами Василя Цетнара, працівники «Луцькспецкомбінату» нині займаються благоустроєм території навколо могил: встановлюють смітники та лавки, облаштовують під'їзди.«Ми вже зробили 20 рамок. В основному ставимо їх після 40 днів, щоб можна було зняти вінки, живі квіти. Самою могилою вже люди самі: чи посадити квітки, чи засипати якимось іншим камінням. А благоустроєм кругом зараз займається "Луцькспецкомбінат"», — сказав Василь Цетнар.За його словами, частину території довелося додатково підсипати щебенем, оскільки після дощів біля могил накопичувалася вода.Родичі загиблих військовослужбовців розповідають, що частину елементів благоустрою вони роблять власним коштом.«Флагшток — 5 тисяч, прапори ставити — по 500 гривень, ото 5 тисяч, робота — тисяч 30 може набіжить. Не дешево, але ми не рахуємо ці гроші, бо хочемо, щоб усе було добре», — розповіла мама загиблого військовослужбовця Людмила Єгорова.Інші родини звертають увагу на те, що на окремих могилах, які з'явилися понад рік тому, досі немає пам'ятників.«Отам на початку вже поховані рік тому і більше, але там ще нічого немає — ні пам'ятників, нічого. І коли вони будуть, Бог його знає», — сказала мама загиблого військовослужбовцяЩе одна мама загиблого військового,, розповіла, що родина самостійно облаштовує місце поховання.«Похоронили, посипали отут зараз щебенем, привозили щебінь, привозили землю. Бачу, вже там навезли землю, підрівняли, покосили. А так все люди роблять. Квіти садимо, поставили лавочку, рамочку поставили, хрест — то їхній, як хоронили, так і є», — розповіла вона.На утримання сектору у 2026 році передбачили понад 5 мільйонівУ липні 2026 року депутати Луцької міської ради виділили 400 тисяч гривень із міського бюджету на утримання сектору військових поховань. За словами Василя Цетнара, ці кошти наразі освоюють.«Встановлюємо такі рамки, застеляємо текстилем і засипаємо щебенем, щоб воно мало усе однаковий вигляд.Там спереду ми теж підсипали щебенем, бо там стояла вода і було таке болото, що не можна було підійти до могил», — сказав директор «Луцькспецкомбінату».Загалом у 2026 році на благоустрій та завершення запланованих робіт на секторі військових поховань із міського бюджету планують спрямувати 5 мільйонів 300 тисяч гривень.Станом на 3 вересня профінансували 3 мільйони 770 тисяч гривень. До кінця року, за словами директорки департаменту фінансів Луцькради Лілії Єлової, кошти планують профінансувати в повному обсязі.«До кінця року все буде дофінансовано. За потреби ще додаткові кошти будуть виділятися, бо це ті роботи, які ми зобов'язані оплатити і профінансувати», — зазначила Лілія Єлова.У 2023 році відбувся Всеукраїнський відкритий бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань. Журі визначило трьох переможців, однак рекомендувало доопрацювати проєкти.За словами секретарки конкурсу, роботу над доопрацюванням концепції продовжують. Департамент житлово-комунального господарства Луцькради є замовником робіт на території сектору військових поховань.Суспільному не вдалося отримати коментар керівництва департаменту наживо. Виконувач обов'язків директора Сергій Гаврилюк на численні дзвінки та прохання про коментарі не відповідав.Згідно з відповіддю департаменту ЖКГ на інформаційний запит Суспільного, загалом протягом чотирьох років із міського бюджету на сектор військових поховань орієнтовно витратили 25 мільйонів гривень. Кошти спрямовували на встановлення пам'ятників, флагштоків, прапорів та фоторамок, підсипання доріжок і догляд за територією.

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