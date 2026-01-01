Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Олександр Петрицький

Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Олександр Петрицький
На щиті додому повертається захисник України Петрицький Олександр Васильович 02.02.1990 р.н. житель селища Цумань, який вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 17.03.3024 року.

Трагічну звістку повідомив у Фейсбуці очільник Сильненського старостинського округу Микола Кішта.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п.Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Про час поховання буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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