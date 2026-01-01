Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Олександр Петрицький
Сьогодні, 08:20
На щиті додому повертається захисник України Петрицький Олександр Васильович 02.02.1990 р.н. житель селища Цумань, який вважався зниклим з 2024 року та визнаний загиблим з 17.03.3024 року.
Трагічну звістку повідомив у Фейсбуці очільник Сильненського старостинського округу Микола Кішта.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п.Новомихайлівка Покровського району Донецької області.
Про час поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника України.
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Трагічну звістку повідомив у Фейсбуці очільник Сильненського старостинського округу Микола Кішта.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п.Новомихайлівка Покровського району Донецької області.
Про час поховання буде повідомлено додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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