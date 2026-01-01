Судитимуть волинянина, який продавав автівки для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду

Ввозили автомобілі "для ЗСУ" під прикриттям благодійної організації: на Волині судитимуть одного із учасників схеми.Про це повідомили у Нацполіції.Разом з іншими членами групи чоловік був залучений до ввезення в Україну транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги. Замість передачі військовим ці автомобілі продавались цивільним особам. Впродовж кількох місяців 2025 року обвинувачений особисто ввіз 17 автомобілів загальною вартістю майже 2,2 млн грн. Загалом правоохоронці задокументували ввезення учасниками схеми понад 100 транспортних засобів, частину з яких встигли продати. Обвинувальний акт щодо одного з фігурантів вже скеровано до суду. Матеріали стосовно інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження.Правоохоронці на системній основі проводять заходи для викриття схем, у яких потреби Сил оборони використовують для особистого збагачення, та притягнення до відповідальності тих, хто намагається перетворити гуманітарну допомогу на джерело власного прибутку.Одну з таких оборудок задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Нацполіції спільно з детективами територіального управління БЕБ у Львівській області.Як встановили правоохоронці, обвинувачений мав досвід перевезення вживаних транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Знаючи особливості пільгового ввезення товарів гуманітарного призначення, влітку 2025 року чоловік зареєстрував власну благодійну організацію, хоча займатися доброчинною діяльністю не планував. До реєстраційних документів він вніс завідомо неправдиві відомості, аби надалі мати можливість подавати декларації про ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги.Упродовж кількох місяців обвинувачений придбав за межами України 17 автомобілів. Транспортні засоби, загальною вартістю майже 2,2 млн грн, ввозив на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.Обвинувачений був одним із учасників масштабної схеми контрабандного ввезення автомобілів через пункти пропуску на Волині та Львівщині. Серед фігурантів — мешканці Черкаської, Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема керівники двох благодійних організацій.Загалом упродовж 2025 року правоохоронці задокументували ввезення за цією схемою понад 100 транспортних засобів. Частину автомобілів продавали за готівку через популярні інтернет-майданчики, інші розбирали на запчастини для подальшого збуту. В одному з епізодів зловмисники реалізували два автомобілі за 9500 доларів. Відповідно до документів, вони були ввезені як благодійна допомога для потреб Збройних Сил України, а отже «благодійники» продали транспортні засоби незаконно.Наприкінці минулого року під час обшуків за місцями реєстрації благодійних організацій, проживання учасників схеми та знаходження гуманітарних авто правоохоронці вилучили чотири транспортні засоби, ввезені під виглядом гуманітарної допомоги, 50 000 євро та понад 22 000 доларів. Також вилучили документацію, митні декларації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.У подальшому на підставі зібраних доказів п’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру.Наразі досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено. Його обвинувачують за ч. 1 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 1 ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.Матеріали щодо інших учасників групи виділені в окреме кримінальне провадження. Нині правоохоронці продовжують збір доказової бази, проводять необхідні експертизи та вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене майно.Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.