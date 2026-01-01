У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком

Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком.



Про це повідомили у



"Наталія Кулацька загинула 26 серпня 2026 року в бою за Україну в районі населеного пункту Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби. Захисниця переїхала до Луцька після релокації Донецького національного технічного університету.



Ігор Тимчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Воїн був жителем села Башова Копачівської громади.



Попрощатися із захисниками разом із родинами прийшли побратими, друзі та представники влади.



Після панахиди Героїв поховали, віддавши їм останню шану.



Щиро співчуваємо рідним і близьким Наталії та Ігоря. Розділяємо біль важкої втрати", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих військовослужбовців. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька сьогодні попрощалися із загиблими захисниками УкраїнитаПро це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради."Наталія Кулацька загинула 26 серпня 2026 року в бою за Україну в районі населеного пункту Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби. Захисниця переїхала до Луцька після релокації Донецького національного технічного університету.Ігор Тимчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Воїн був жителем села Башова Копачівської громади.Попрощатися із захисниками разом із родинами прийшли побратими, друзі та представники влади.Після панахиди Героїв поховали, віддавши їм останню шану.Щиро співчуваємо рідним і близьким Наталії та Ігоря. Розділяємо біль важкої втрати", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію