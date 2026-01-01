У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком

У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька сьогодні попрощалися із загиблими захисниками України Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком.

Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.

"Наталія Кулацька загинула 26 серпня 2026 року в бою за Україну в районі населеного пункту Лозова Харківської області під час виконання обов’язків військової служби. Захисниця переїхала до Луцька після релокації Донецького національного технічного університету.

Ігор Тимчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Воїн був жителем села Башова Копачівської громади.

Попрощатися із захисниками разом із родинами прийшли побратими, друзі та представники влади.

Після панахиди Героїв поховали, віддавши їм останню шану.

Щиро співчуваємо рідним і близьким Наталії та Ігоря. Розділяємо біль важкої втрати", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих військовослужбовців. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З’єднає Луцьк та Рованці: хочуть збудувати пішохідний міст через річку Стир
Сьогодні, 15:10
У Луцьку патрульні затримали нетверезого водія маршрутки, який позбавлений права керування
Сьогодні, 14:42
У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками Наталією Кулацькою та Ігорем Тимчуком
Сьогодні, 14:09
Україна хоче провести ЧС з футболу разом із Польщею
Сьогодні, 13:57
Судитимуть волинянина, який продавав автівки для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду
Сьогодні, 13:07
Медіа
відео
1/8