З’єднає Луцьк та Рованці: хочуть збудувати пішохідний міст через річку Стир





Про це повідомили у



Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський зустрівся зі столичними проєктантами, щоб обговорити можливість будівництва пішохідного мосту через річку Стир, який з’єднає Луцьк та Рованці.



Як зазначив Андрій Разумовський, міська рада працює над перспективою розвитку пішохідного сполучення між Луцьком та сусідньою громадою.



«Ми не просто про це говоримо, а рухаємося в цьому напрямку. Плануємо розпочати роботу над детальним планом території спільно з Боратинською територіальною громадою. Йдеться про облаштування декількох пішохідних мостів та продовження Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки до мосту на вулиці Дубнівській, поблизу перехрестя з вулицею Карпенка-Карого», — розповів Андрій Разумовський.



За його словами, реалізація такого задуму дозволить створити нове зручне пішохідне сполучення між Луцьком та Рованцями, сприятиме розвитку прилеглих територій та збільшенню кількості відвідувачів Центрального парку.

«Думаю, це буде перспективний план, який дасть значний поштовх для розвитку міста. Лучани зможуть пішки ходити в Рованці, а мешканці Рованців — приходити до нас. Це також дозволить збільшити трафік у парку та зменшити навантаження на паркування. Річка в місті — це велика перевага, якою ми маємо користуватися», — наголосив Андрій Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку обговорили можливість будівництва пішохідного мосту через Стир до Рованців.Про це повідомили у телеграм-каналі Луцької міської ради.Секретар Луцької міської радизустрівся зі столичними проєктантами, щоб обговорити можливість будівництва пішохідного мосту через річку Стир, який з’єднає Луцьк та Рованці.Як зазначив Андрій Разумовський, міська рада працює над перспективою розвитку пішохідного сполучення між Луцьком та сусідньою громадою.«Ми не просто про це говоримо, а рухаємося в цьому напрямку. Плануємо розпочати роботу над детальним планом території спільно з Боратинською територіальною громадою. Йдеться про облаштування декількох пішохідних мостів та продовження Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки до мосту на вулиці Дубнівській, поблизу перехрестя з вулицею Карпенка-Карого», — розповів Андрій Разумовський.За його словами, реалізація такого задуму дозволить створити нове зручне пішохідне сполучення між Луцьком та Рованцями, сприятиме розвитку прилеглих територій та збільшенню кількості відвідувачів Центрального парку.«Думаю, це буде перспективний план, який дасть значний поштовх для розвитку міста. Лучани зможуть пішки ходити в Рованці, а мешканці Рованців — приходити до нас. Це також дозволить збільшити трафік у парку та зменшити навантаження на паркування. Річка в місті — це велика перевага, якою ми маємо користуватися», — наголосив Андрій Разумовський.

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