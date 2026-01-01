До $30 тисяч - за «інвалідність»: на Волині підприємиця та ексвійськовий організували схему, до якої залучили лікарів

До 15 тисяч доларів за фіктивну інвалідність: на Волині поліцейські викрили організовану групу лікарів та посередників.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учасники угруповання налагодили схему незаконного оформлення фіктивних діагнозів та груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків з метою уникнення мобілізації. За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Волині.За даними слідства, організували схему підприємиця разом з колишнім військовослужбовцем. До злочинної залучили лікарі різних спеціалізацій медичних закладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.Фігуранти за гроші створювали «історії хвороби», виготовляли фіктивні медичні документи, організовували псевдолікування та вносили недостовірні дані до електронної медичної системи. Надалі «клієнтів» направляли до підконтрольних лікарів та профільних медичних установ для отримання необхідних висновків і безпідставного встановлення груп інвалідності.Вартість таких «послуг» становила від 8 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, учасники схеми встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.Поліцейські також встановили, що організаторка схеми використовувала отримані кошти для легалізації незаконних доходів – зокрема придбала автомобілі преміумкласу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.Співробітники УСР у Волинській області спільно зі слідчими поліції затримали організаторку та її спільника «на гарячому» під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів.Правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучили 9 600 доларів, 584 000 грн, понад 3700 Євро, автомобіль Audi Q7, медичні печатки, документацію, ноутбуки, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.Наразі організаторку та двох спільників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили підозри за статтею 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.Проводяться подальші заходи для оголошення підозр іншим учасникам схеми.Слідство триває за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ.