У Луцьку біля річки Стир у кущах виявили тіло 40-річної жінки: просять допомогти встановити особу





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Прикмети: середньої тілобудови, зріст 160 см, волосся світле довге.



Була одягнена: у куртку ткану темно-коричневу, футболку білу з різнокольоровим малюнком посередині, лосини чорного кольору, шкарпетки чорно-рожевого кольору, білі кросівки. Нігті пофарбовані червоним лаком.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.



7 травня 2026 року працівники Луцького РУП ГУНП у Волинській області на вулиці Ковельській у Луцьку, поблизу річки Стир за мостом, виявили у кущах тіло невстановленої особи. Жінка віком близько 40 років була без ознак життя.

