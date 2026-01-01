40-річному волинянину провели трансплантацію серця: тяжкі ускладнення виникли після пневмонії





Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова, пише



Пів року тому Сергій із Ковеля захворів на застуду, після якої переніс пневмонію. Згодом у нього розвинувся міокардит — запалення серцевого м’яза, що призвело до дилятації камер серця. Як повідомили медики, це патологічний процес, за якого шлуночки розширюються, серце втрачає еластичність і поступово знижується його здатність перекачувати кров.



У критичному стані пацієнта реанімобілем доправили до Львова. За інформацією медиків, йому терміново підключили систему ЕКМО, яка тимчасово виконує функції серця та легень, забезпечуючи насичення крові киснем і виведення вуглекислого газу. Єдиним методом лікування була трансплантація серця, тому Сергія внесли до листа очікування на донорський орган.



За словами керівника відділення кардіохірургії та трансплантації серця Романа Домашича, Сергій був першим у черзі за пріоритетністю в системі ЄДІСТ. 25 березня у Луцьку з’явився донор. Невдовзі серце доставили до Львова.



"Я прокинувся в реанімації й спершу не зрозумів, що сталося. Коли зміг вільно вдихнути – не повірив. Лікарі підійшли, привітали й сказали, що в мене друге життя. Я дочекався. Складно передати ці емоції, але найголовніше – стало легко дихати", — поділився пацієнт.



Орган від посмертного донора успішно трансплантували пацієнту.



Наразі Сергій проходить реабілітацію після операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

