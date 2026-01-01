На Волині ремонтують дорогу до кордону з Польщею





Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, пише



У межах Волині на трасі М-07 уже відновили понад 144 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Із них майже 138 тисяч квадратних метрів — методом укладання асфальтобетону великими картами.



Щодня дорожні бригади ліквідовують до 10 тисяч квадратних метрів деформацій та ямковості.



Оскільки дорогу не ремонтують капітально, а оперативно ліквідують найбільш проблемні ділянки, то на окремих відрізках поруч із новим покриттям можуть залишатися фрагменти старого асфальту, пояснюють дорожники. Наразі під час воєнного стану капітальні ремонти не виконують, оскільки на це необхідно більше грошей та часу.



Нагадаємо, на ремонт траси М-07 на відрізку від Ковеля до ПП «Ягодин» необхідно 10,34 млрд гривень. Плани масштабної реконструкції наразі відкладені через воєнний стан, а шлях підтримують лише в межах експлуатаційного утримання — передусім на найбільш зруйнованих ділянках.



Загалом на ремонт доріг державного значення на Волині з держбюджету виділили 444 млн грн.



Водіїв закликають бути уважними у місцях, де ведуть роботи, дотримуватися швидкісного режиму та обережно рухатися поблизу дорожньої техніки й працівників.



На Волині триває ремонт на міжнародній трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін). Активні роботи зараз тривають на ділянці від Любомля до пункту пропуску «Ягодин».

