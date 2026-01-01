На Волині водій вантажівки на смерть збив 69-річного чоловіка

Поліцейські встановлюють обставини ДТП за минулу добу: одна людина загинула, ще одна - травмована.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди із потерпілими сталися у Луцькому та Камінь-Каширському районах.

Так, 7 травня, поблизу села Брище Луцького району, 44-річний водій вантажіки Renault, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 69-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події.

У селі Череваха Камінь-Каширського району 54-річний водій автомобіля Ford не надав переваги в русі мотоциклу GEON. Унаслідок зіткнення 18-річний мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Поліцейські з’ясовують обставини автопригод. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України.


