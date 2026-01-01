Старосту на Волині покарали за правопорушення, пов'язане з корупцією

Маневицький районний суд, приставши на позицію прокурорів, притягнув до відповідальності за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності старосту одного зі старостинських округів Колківської селищної ради Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Посадовиця, будучи однією із засновниць сільськогосподарського виробничого кооперативу та входячи до складу органу його управління, у визначені строки з моменту призначення на посаду в органі місцевого самоврядування не припинила повноважень у складі правління та не передала в управління іншій особі належної їй частки у статутному капіталі суб’єкта господарювання, що має на меті отримання прибутку.Суд визнав старосту винуватою у вчиненні цього правопорушення та призначив покарання у виді штрафу, який вона уже сплатила.Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовою особою адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла Колківській селищній раді подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції".