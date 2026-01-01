Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 16-18°
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.
