Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата

Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата
ТВК припинила повноваження депутата Луцької міськради Романа Бондарука.

Засідання виборчої комісії, на якому підтримали рішення президії партії «Слуга народу» щодо відкликання Бондарука, відбулося у п’ятницю, 8 травня, повідомила misto.media голова ТВК Марія Парфенюк.

З її слів, напередодні засідання Роман Бондарук також звернувся із заявою про складання повноважень за власним бажанням.

Його в раді замінить Сергій Ковальчук, оскільки попередній кандидат — Віктор Козицький — відмовився від мандата. Нового депутата представлять на найближчому засіданні сесії Луцькради, додала Парфенюк.

Сергій Ковальчук зареєстрований у с. Забороль. директор ТзОВ «Брендборд». Раніше був депутатом Заборольської сільської ради.

Нагадаємо, ініціативу щодо відкликання Романа Бондарука за народною ініціативою розглянули у понеділок, 4 травня, під час зборів Волинської обласної організації партії «Слуга народу». Причини — порушення партійної дисципліни та кримінальне впровадження.

Раніше, у квітні 2026 року, Роману Бондаруку повідомили про підозру у справі щодо можливого отримання неправомірної вигоди у великому розмірі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Роман Бондарук, позбавлення мандата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Роки невідомості: підтвердилася загибель двох Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 21:15
Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині помер однорічний хлопчик, матір якого відмовилася від госпіталізації: що вирішив суд
Сьогодні, 19:05
Старосту на Волині покарали за правопорушення, пов'язане з корупцією
Сьогодні, 18:05
Медіа
відео
1/8