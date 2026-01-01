Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата

Романа Бондарука.



Засідання виборчої комісії, на якому підтримали рішення президії партії «Слуга народу» щодо відкликання Бондарука, відбулося у п’ятницю, 8 травня, повідомила Марія Парфенюк.



З її слів, напередодні засідання Роман Бондарук також звернувся із заявою про складання повноважень за власним бажанням.



Його в раді замінить Сергій Ковальчук, оскільки попередній кандидат — Віктор Козицький — відмовився від мандата. Нового депутата представлять на найближчому засіданні сесії Луцькради, додала Парфенюк.



Сергій Ковальчук зареєстрований у с. Забороль. директор ТзОВ «Брендборд». Раніше був депутатом Заборольської сільської ради.



Нагадаємо, ініціативу щодо відкликання Романа Бондарука за народною ініціативою розглянули у понеділок, 4 травня, під час зборів Волинської обласної організації партії «Слуга народу». Причини — порушення партійної дисципліни та кримінальне впровадження.



Раніше, у квітні 2026 року, Роману Бондаруку повідомили про підозру у справі щодо можливого отримання неправомірної вигоди у великому розмірі.

