Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата
Сьогодні, 20:38
ТВК припинила повноваження депутата Луцької міськради Романа Бондарука.
Засідання виборчої комісії, на якому підтримали рішення президії партії «Слуга народу» щодо відкликання Бондарука, відбулося у п’ятницю, 8 травня, повідомила misto.media голова ТВК Марія Парфенюк.
З її слів, напередодні засідання Роман Бондарук також звернувся із заявою про складання повноважень за власним бажанням.
Його в раді замінить Сергій Ковальчук, оскільки попередній кандидат — Віктор Козицький — відмовився від мандата. Нового депутата представлять на найближчому засіданні сесії Луцькради, додала Парфенюк.
Сергій Ковальчук зареєстрований у с. Забороль. директор ТзОВ «Брендборд». Раніше був депутатом Заборольської сільської ради.
Нагадаємо, ініціативу щодо відкликання Романа Бондарука за народною ініціативою розглянули у понеділок, 4 травня, під час зборів Волинської обласної організації партії «Слуга народу». Причини — порушення партійної дисципліни та кримінальне впровадження.
Раніше, у квітні 2026 року, Роману Бондаруку повідомили про підозру у справі щодо можливого отримання неправомірної вигоди у великому розмірі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Засідання виборчої комісії, на якому підтримали рішення президії партії «Слуга народу» щодо відкликання Бондарука, відбулося у п’ятницю, 8 травня, повідомила misto.media голова ТВК Марія Парфенюк.
З її слів, напередодні засідання Роман Бондарук також звернувся із заявою про складання повноважень за власним бажанням.
Його в раді замінить Сергій Ковальчук, оскільки попередній кандидат — Віктор Козицький — відмовився від мандата. Нового депутата представлять на найближчому засіданні сесії Луцькради, додала Парфенюк.
Сергій Ковальчук зареєстрований у с. Забороль. директор ТзОВ «Брендборд». Раніше був депутатом Заборольської сільської ради.
Нагадаємо, ініціативу щодо відкликання Романа Бондарука за народною ініціативою розглянули у понеділок, 4 травня, під час зборів Волинської обласної організації партії «Слуга народу». Причини — порушення партійної дисципліни та кримінальне впровадження.
Раніше, у квітні 2026 року, Роману Бондаруку повідомили про підозру у справі щодо можливого отримання неправомірної вигоди у великому розмірі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 9 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині помер однорічний хлопчик, матір якого відмовилася від госпіталізації: що вирішив суд
Сьогодні, 19:05