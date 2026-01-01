Роки невідомості: підтвердилася загибель двох Героїв з Луцької громади
Сьогодні, 21:15
Додому «на щиті» повернуться жителі Луцької громади Гордійчук Дмитро Ярославович (05.11.1980 р.н.) та Лясковський Микола Васильович (30.03.1984 р.н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Дмитро Гордійчук загинув 25 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Микола Лясковський загинув 26 серпня 2024 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.
Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!
Про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв.
