Роки невідомості: підтвердилася загибель двох Героїв з Луцької громади

Гордійчук Дмитро Ярославович (05.11.1980 р.н.) та Лясковський Микола Васильович (30.03.1984 р.н.).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Дмитро Гордійчук загинув 25 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Микола Лясковський загинув 26 серпня 2024 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.



Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!



Про місце, дату та час поховання захисників повідомлять згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв.

