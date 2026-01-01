Мер Ковеля оприлюднив декларацію про доходи: що відомо

Ігор Чайка оприлюднив декларацію про доходи і майно за 2025 рік. За рік йому вдалося заробити майже один мільйон триста тисяч гривень.



Декларація з’явилась у Єдиному державному реєстрі 23 березня 2026 року, пише



Окрім власних відомостей посадовець згадав у звіті тільки дружину Ольгу Чайку.



Чим володіє мер Ковеля



За рік майно Ігоря Чайки не зазнало значних змін. Він так само володіє чотирма ділянками землі та квартирою на 49 «квадратів», придбаною ним у 2008 році за 9 901 гривню у Ковелі. Варто зазначити, що повністю належить йому тільки одна із земельних ділянок – площею 658 кв. м, набута у 2010 році, інші ж три знаходяться в частковій власності.



З 2003 року посадовець має у спільній власності дві ділянки: площею 913 та 36 квадратних метрів. Ділить він їх із Тамарою Хавіною, Марією Данилевич, Сергієм Андрусіком та Іллею Чохом. Ще одну ділянку площею 1000 м2 мер з 2010 року ділить з дружиною Ольгою та Марією Чепенюк.



Крім того, від листопада 2020 року очільник Ковеля володіє торгово-офісним приміщенням, площа якого становить 66,2 м2.



Дружина мера Ольга є власницею двох квартир у Ковелі. Одну – площею 52 кв. м вона придбала у 2021 році за 70 000 гривень, другою, площею 53,7 «квадратів», вона володіє з 2022 року.



У тому ж 2022 році вона стала власницею чотирьох земельних ділянок. Перша – у Ковелі, площею 182 кв. м. Дві ділянки площею 1 581, 4 872 кв. м, загальною вартістю 10 498 гривень та ще одну, площею 16 172 кв. м за 29 229 грн жінка придбала у селі Куснища.



Також в Ігоря Чайки є два незавершених будівництва – квартира, загальна площа якої становить 155,4 м2, та господарська будівля – 39,8 м2.



Згідно із декларацією міський голова не має власного транспорту, проте з січня 2025 року має право на безоплатне користування автівкою FORD C-MAX 2014 року випуску, яка належить Антону Чайці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

