Спершу дощі, потім сонце: якою буде погода на Волині у вихідні
Сьогодні, 22:43
Попри те, що наприкінці робочого тижня на Волині панує нестійка погода з опадами, вихідні обіцяють бути значно спокійнішими — без істотних дощів, із помірною температурою та проясненнями, а подекуди й сонячними періодами.
Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 9 травня, на території області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура повітря: вночі +4…+9°C, удень +13…+18°C.
У неділю, 10 травня, за попередніми прогнозами, збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. В окремі періоди можливі тривалі прояснення, тож погода місцями матиме більш сонячний характер. Температура повітря вдень залишатиметься на рівні +13…+18°C.
Синоптики зазначають, що попри коливання погоди протягом тижня, вихідні на Волині пройдуть спокійно — із комфортною весняною температурою. Після опадів напередодні місцями можливі калюжі, тож варто бути уважнішими на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 9 травня, на території області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура повітря: вночі +4…+9°C, удень +13…+18°C.
У неділю, 10 травня, за попередніми прогнозами, збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. В окремі періоди можливі тривалі прояснення, тож погода місцями матиме більш сонячний характер. Температура повітря вдень залишатиметься на рівні +13…+18°C.
Синоптики зазначають, що попри коливання погоди протягом тижня, вихідні на Волині пройдуть спокійно — із комфортною весняною температурою. Після опадів напередодні місцями можливі калюжі, тож варто бути уважнішими на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спершу дощі, потім сонце: якою буде погода на Волині у вихідні
Сьогодні, 22:43
Мер Ковеля оприлюднив декларацію про доходи: що відомо
Сьогодні, 22:12
Депутата Луцькради Романа Бондарука позбавили мандата
Сьогодні, 20:38