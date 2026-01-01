Спершу дощі, потім сонце: якою буде погода на Волині у вихідні





Про це журналістам



У суботу, 9 травня, на території області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура повітря: вночі +4…+9°C, удень +13…+18°C.



У неділю, 10 травня, за попередніми прогнозами, збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. В окремі періоди можливі тривалі прояснення, тож погода місцями матиме більш сонячний характер. Температура повітря вдень залишатиметься на рівні +13…+18°C.



Синоптики зазначають, що попри коливання погоди протягом тижня, вихідні на Волині пройдуть спокійно — із комфортною весняною температурою. Після опадів напередодні місцями можливі калюжі, тож варто бути уважнішими на дорогах.

Попри те, що наприкінці робочого тижня на Волині панує нестійка погода з опадами, вихідні обіцяють бути значно спокійнішими — без істотних дощів, із помірною температурою та проясненнями, а подекуди й сонячними періодами.Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У суботу, 9 травня, на території області прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура повітря: вночі +4…+9°C, удень +13…+18°C.У неділю, 10 травня, за попередніми прогнозами, збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. В окремі періоди можливі тривалі прояснення, тож погода місцями матиме більш сонячний характер. Температура повітря вдень залишатиметься на рівні +13…+18°C.Синоптики зазначають, що попри коливання погоди протягом тижня, вихідні на Волині пройдуть спокійно — із комфортною весняною температурою. Після опадів напередодні місцями можливі калюжі, тож варто бути уважнішими на дорогах.

