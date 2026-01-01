Чому ми будуємо продукти для США з України





6037 – венчурне партнерство в екосистемі Genesis, яке працює за іншим принципом. Замість того, щоб продавати розробку годинами, ми розвиваємо власні продукти для масового користувача в глобальному масштабі. Наша модель – це придбання перспективних рішень на ранніх етапах та їхнє подальше масштабування через власну маркетингову, аналітичну й операційну експертизу. Один із ключових ринків для таких проєктів – Сполучені Штати, де існує великий попит на мобільні сервіси у споживчих категоріях, зокрема у сферах стилю та краси. Команди базуються в Україні, і це поєднання української інженерної школи та досвіду в побудові глобальних бізнесів виявилося сильнішим, ніж здається на перший погляд.



Від аутсорсу до власного продукту

Місія 6037 сформульована прямо: перетворити Україну з аутсорсингового хабу на «product-first economy». Це не гасло зі слайду, а щоденний робочий принцип. Ми не виконуємо замовлення за чужим брифом, а самостійно обираємо, у який продукт інвестувати, для якого ринку і як він зароблятиме. І це принципова відмінність для України: інтелектуальна власність, виручка і бренд залишаються в країні, а не йдуть замовнику.



Через кілька років такий підхід дає зовсім іншу динаміку, ніж сервісна модель. Надходження аутсорсингової компанії масштабуються разом із кількістю годин і людей, і кожна нова одиниця зростання потребує нового найму. Продуктова компанія працює інакше: один вдалий продукт може охопити мільйони користувачів та приносити стабільний дохід, не прив'язаний жорстко до розміру команди. Для українських засновників ми робимо цей перехід можливим на практиці, а не теоретичною дискусією про потенціал.



У більшості категорій на американському ринку вже працюють свої гравці, але якість того, що вони дають користувачу, дуже різна. Одні рішення розв'язують проблему частково, інші давно не отримували серйозних функціональних оновлень. Це створює можливість для масштабування продукту, якщо команда глибше розуміє реальну потребу користувача, ніж це враховано в наявних аналогах.



Чому саме США

Американський ринок є одним із найбільших для мобільних продуктів у світі. У багатьох категоріях аудиторія відкрито ставиться до нових продуктів, готовність платити за якісні сервіси висока, а культура регулярних підписок давно стала нормою. Для команди, яка хоче будувати масштабний продуктовий бізнес, США є одним з очевидних варіантів.



Другий чинник – маркетингова інфраструктура. Meta, Google, TikTok, App Store: усе це працює передбачувано, метрики зрозумілі, алгоритми навчаються швидко. Команда може запустити рекламу вранці, увечері отримати перші дані про конверсію, а за тиждень зрозуміти, чи масштабується кампанія. На ринках з менш розвиненою рекламною інфраструктурою такий темп зворотного зв'язку просто недоступний.



Третій чинник – ментальність користувачів. Американська аудиторія часто готова довіряти новим брендам, якщо продукт вирішує конкретну проблему. Це знімає частину бар'єрів, з якими стикаються стартапи на ринках, де довіра до нових назв будується роками. Серед продуктів нашого портфеля є TITLE (платформа для стилю) та Epica (сервіс для навчання макіяжу), і обидва знайшли саме такого користувача. TITLE уже перевищив позначку в 10 мільйонів реєстрацій, Epica також розвиває велику міжнародну аудиторію.



Чому з України

Є популярна думка, що глобальні продукти треба будувати з Кремнієвої долини, Лондона або Берліна, бо тільки там є потрібна експертиза, капітал і швидкість. Цю думку варто ставити під сумнів.



По-перше, українські технічні команди роками працювали з вимогливими замовниками у світі. Ця експертиза нікуди не ділася, вона просто перестала бути сервісною й стала продуктовою. Розробники, які роками будували складні системи на замовлення, застосовують той самий рівень інженерної культури у власних продуктах. Різниця лише в тому, що рішення про функціонал та архітектуру ухвалюють команди тут, а не у штаб-квартирах замовників.



По-друге, ми формуємо команди з усіх регіонів країни. У самій назві партнерства закладений фундаментальний сенс: 6037 тисяч км² – це територія України, і ми пишаємося тим, що будуємо продукти світового класу з членами команди з кожного регіону країни. Талант не концентрується в одному місті, і це наша перевага.



По-третє, довоєнний і воєнний досвід українських команд сформував особливу стійкість, тобто здатність працювати на результат навіть тоді, коли довкола нестабільність. У щоденній роботі над продуктами, де важлива швидкість та дисципліна, ця якість виявляється дуже доречною.



Як працює модель

Партнерство працює як операційна платформа, а не просто як джерело капіталу. Ми інвестуємо в перспективні продукти на ранніх етапах і перетворюємо їх на стійкі, глобально конкурентоспроможні бізнеси через власну маркетингову, аналітичну та операційну експертизу. Засновник приносить глибоке розуміння ніші, а



Модель має п'ять кроків. Спочатку ми об'єднуємося із засновником і визначаємо його унікальний founder–market fit. Потім знаходимо продукт з реальним попитом і потенціалом для лідерства в категорії. Далі поглиблюємо інвестиційну участь у продукті, приводимо стратегію до спільного напряму й закладаємо фундамент для масштабованого зростання. На четвертому кроці настає прискорення: швидке масштабування, передбачуване підвищення ефективності та якісні покращення в роботі продукту через власну інфраструктуру. На п'ятому продукт стає самостійною компанією, а 6037 або зберігає свою роль у продукті на тривалий час, або здійснює стратегічний вихід.



Така модель знімає з засновника дві найбільші проблеми ранньої стадії. Перша – брак операційних ресурсів для масштабування, бо всередині партнерства доступні аналітика, маркетинг та інфраструктура, які вже перевірені на інших продуктах. Друга – ізоляція в ухваленні ключових рішень, бо стратегія синхронізована зі спільною логікою портфеля, а не будується з нуля кожного разу.



Вища ліга як стандарт

«Вища ліга» – це наш внутрішній орієнтир. Кожен продукт у портфелі будується з розрахунком конкурувати з лідерами своєї категорії у світі, а не займати комфортну нішу на локальному ринку. Відповідно й формат роботи з засновниками – це довга взаємодія, а не разова угода.



На тому самому стандарті тримаються три цінності, за якими живе команда. Optimism означає, що ми сприймаємо кар'єру як марафон і не збавляємо темпу тоді, коли складно. Ownership проявляється в тому, що у партнерстві немає запасних: кожен відповідає за свою ділянку, і від особистого внеску залежить результат усієї команди. Diligence – це робота за принципом команд Формули-1, де швидкість поєднана з точністю, а кожне рішення спирається на цифри та дослідження.



Візія 6037 – портфель продуктів із сукупною аудиторією понад мільярд користувачів. До цієї цифри йти ще довго, але логіка руху зрозуміла: кожен новий продукт у портфелі має бути сильнішим за попередні, а команда досвідченішою.



Українська продуктова економіка зараз у фазі становлення. Поряд із великими хабами, такими як Кремнієва долина, Лондон і Берлін, українські команди мають свій шанс будувати помітні на глобальному ринку продукти. Ми будуємо 6037 саме для того, щоб стартап-культура розвивалася й поза Кремнієвою долиною, і для того, щоб українські засновники могли створювати власні продукти, а не писати код для чужих. Це і є наша місія на практиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 