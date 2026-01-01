День вишиванки 2026 року: коли святкують, історія та українські традиції





Такий формат обраний свідомо: вишиванка має бути частиною звичайного життя, а не лише святковим атрибутом вихідного дня. Саме тому її вдягають у робочий, навчальний та буденний день, пише



Як з’явився День вишиванки

Вишиванка — це не просто елемент одягу. Це культурний код, у якому закладені історія, традиції та світогляд українців.



Кожен орнамент і колір має своє значення:



червоний — життя, сила, енергія;



чорний — земля, стабільність, коріння;



білий — чистота та духовність;



рослинні мотиви — природа, розвиток, добробут;



геометричні візерунки — захист і гармонія.



Вишиванка традиційно вважається оберегом, а її елементи мають символічне значення для різних частин тіла.



Історичне коріння вишиванки



Традиція оздоблювати одяг вишивкою на території України має давнє походження. Орнаменти зустрічалися ще в археологічних знахідках та зображеннях різних епох.



З часом вишиванка розвивалася разом із регіональними особливостями. У різних частинах України сформувалися унікальні стилі, техніки та кольорові поєднання.



У XIX–XX століттях вона поступово стала символом національної ідентичності, а сьогодні — впізнаваним маркером української культури у світі.



Як святкують День вишиванки



21 травня українці вдягають вишиванки на роботу, навчання, прогулянки та культурні події. У містах проходять флешмоби, тематичні акції та святкові заходи.



Велика частина святкування відбувається онлайн: люди з різних країн публікують фото у вишиванках, демонструючи єдність українців у світі.



У сучасному контексті День вишиванки став більше, ніж традицією. Це символ національної єдності, культурної стійкості та самоідентифікації.



Вишиванка сьогодні — це спосіб говорити про Україну без слів, незалежно від того, де ти знаходишся.

Історія свята почалася 2006 року в Чернівцях. Ідея належала студентам, які вирішили обрати один день, коли всі охочі одночасно вдягнуть вишиванки.



Спершу це була локальна студентська ініціатива, але з часом вона швидко поширилася по Україні, а згодом — і за її межами. До акції долучилися українські громади по всьому світу.



Сьогодні День вишиванки перетворився на масштабний міжнародний культурний рух, який об’єднує мільйони людей.



2026 року День вишиванки припадає на 21 травня. Дата не фіксована, адже свято щороку святкують у третій четвер травня.

