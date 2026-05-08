Україна офіційно дозволила РФ провести парад 9 травня – указ Зеленського





Про це пише



"Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:



Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).



На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", - йдеться у документі.







В указі окреслили чітко координати Красної площі у Москві:



55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538



Що передувало:



Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та РФ.



Президент Володимир Зеленський анонсував 9 травня обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також він підтвердив заяву президента США про перемир'я з РФ 9-10-11 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

