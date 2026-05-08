Україна офіційно дозволила РФ провести парад 9 травня – указ Зеленського
Сьогодні, 05:12
Україна на офіційному рівні дозволила провести Росії парад до 9 травня в рамках перемир'я.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на указ на сайті ОП.
"Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю:
Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація).
На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", - йдеться у документі.
В указі окреслили чітко координати Красної площі у Москві:
55.754413 37.617733
55.755205 37.619181
55.753351 37.622854
55.752504 37.621538
Що передувало:
Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та РФ.
Президент Володимир Зеленський анонсував 9 травня обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також він підтвердив заяву президента США про перемир'я з РФ 9-10-11 травня.
